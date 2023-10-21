За модернизацию котельной Цитадальская в Кронштадте взялось ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» модернизирует котельную Цитадельская в Кронштадте, о работе над объектом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУП «ТЭК СПб» Фото: Пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

Улучшение качества работы станции позволит повысит надежность обеспечения отоплением более 44 тыс. потребителей, а также снабдить теплом и горячей водой туристско-рекреационный кластер «Остров фортов».

Эту тему обсудили на рабочем совещании генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Ивана Болтенкова с главой администрации Кронштадтского района Андрея Кононова. Руководитель предприятия указал, что программа комплексного обновления теплоэнергетической инфраструктуры города включает перестройку и прокладку новых сетей, а также улучшение источников, учитывая рост тепловой нагрузки до 2033 года.

На модернизацию котельной Цитадельская будут привлечены средства из федерального бюджета. Специалисты должны завершить работы на объекте в 2024 году. Эта станция вместе с котельной Западная на сегодняшний день обеспечивают теплом почти весь район (свыше 470 зданий).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Кронштадте проложат новую улицу с велодорожкой.

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