В Кронштадте появится новая улица с велодорожкой

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с городским правительством утвердили проект межевания территории для строительства новой улицы в Кронштадтском районе города, сообщили в пресс-службе правительства.

Длина новой улицы составит 590 метров. На ней предусмотрено две полосы движения и обособленная велодорожка.

Новая улица свяжет Цитадельскую дорогу, Цитадельское шоссе и улицу Адмирала Грейга. Где именно будет проходить улица, не сообщается. По словам губернатора, создание туристического кластера «Остров фортов» требует обновления дорожно-транспортной инфраструктуры. Старые улицы в Кронштадте реконструируются, строятся новые.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на острове Котлин в 2024 году откроется лицей на 550 мест. Он станет частью комплекса социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

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