В Краснодаре начали реконструкцию коллектора на улице Уральской

«Росводоканал Краснодар» приступил к реконструкции коллектора на улице Уральской. Об этом сообщает муниципальный центр управления.

Модернизация коллектора пройдет в несколько этапов. Так, в этом году специалисты заменят участок протяженностью почти 750 метров на участке от улицы Меланжевой до Лизы Чайкиной. Новый трубопровод не будет подвергаться коррозии, а срок его эксплуатации составит не менее 50 лет.

«Реконструкция сетей позволит увеличить пропускную способность коллектора и обеспечит качественные услуги водоотведения для всех жителей микрорайона»,— отмечают в МЦУ.

По данным «Росводоканала Краснодар», всего за время реконструкции заменят около 2 км сетей. Пропускная способность коллектора увеличится почти в два раза.

Администрация Краснодара 19 октября сообщила, что на улице Уральской на три месяца (до 15 января) будет ограничено движение из-за ремонта коллектора. Движение машин по ул. Уральской ограничат от ул. Стасова до ул. Лизы Чайкиной по одной из трех полос дороги.

Александр Орлов

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