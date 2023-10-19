В Краснодаре на три месяца ограничат движение на Уральской

В Краснодаре на улице Уральская с 21 октября до 15 января 2024 года ограничат движение машин. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной неудобств станет реконструкция канализационного коллектора.

Его модернизацию проведут в рамках инвестпрограммы «Росводоканал Краснодар». Специалисты заменят почти 750 м сетей. Новый трубопровод не будет подвергаться коррозии, а срок его эксплуатации составит не менее 50 лет. За счет работ будет увеличена пропускная способность коллектора и, как следствие, улучшится качество услуг водоотведения.

Движение машин по ул. Уральской ограничат от ул. Стасова до ул. Лизы Чайкиной по одной из трех полос дороги.

Татьяна Ручкина

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