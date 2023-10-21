ГУП «ТЭК СПб» выделит почти 3,5 млрд рублей на расчеты по коммунальным услугам

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» выделит более 3,4 млрд рублей на оказание услуг по осуществлению расчетов и начисления плат за коммунальные услуги. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

Согласно его содержанию, исполнитель должен будет вычислять суммы на оплату горячего и холодного водоснабжения, за установку общедомовых приборов учета, а также начислять пени за несвоевременную оплату счетов. Подрядчик приступит к оказанию услуг 1 марта 2024 года, а завершит исполнение договора 28 февраля 2027 года.

Заявки на участие в госузакупке будут принимать до 7 ноября. Итоги по конкурса подведут через десять дней после завершения приема.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определили подрядчика, который будет передавать данные с камер наблюдения для СПбГКУ «Городской мониторинговый центр» за 3,7 млрд рублей.

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