«Ростелеком» предоставит Смольному услуги по передаче данных с видеокамер

В Санкт-Петербурге определили исполнителя, который окажет телекоммуникационные услуг по передаче данных с устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных за 3,7 млрд рублей. Им стало ПАО «Ростелеком».

На сайте госзакупок обновилась информация по определению подрядчика. Заявки на участие в конкурсе подали две компании, одной из которых стал «Ростелеком». Он предложил заказчику в лице СПбГКУ «Городской мониторинговый центр» исполнить договор на почти 20 тыс. рублей меньше, чем конкурент.

Согласно содержанию документов закупки, «Ростелеком» должен будет передавать данные с видеокамер. Устройств различного класса насчитывается свыше 20 тыс. на Петербург. Исполнитель будет выполнять обязательства до 31 декабря 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определили подрядчика на поставку оборудования для регионального дата-центра исполнительных органов государственной власти города, им стало ООО «Национальные технологии».

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