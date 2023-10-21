Фундамент постройки крепости Фридрихсбург обнаружен петербургскими археологами

Археологи из Санкт-Петербурга в ходе раскопок нашли фундамент самой большой постройки крепости Фридрихсбург в Калининграде, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Туда отправились сотрудники Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) и калининградская компания «Наследие». Крепость бастионного типа была основана в 1657 году для контроля реки Прегель. Сооружение не раз перестраивали. В разные годы внутри нее располагались казармы, склады, мастерские, тюрьмы и другие объекты.

Петербургские специалисты выяснили, что в центральной части объекта все еще есть фундамент наибольшей по размеру крепостной постройки. Его нижняя часть была законсервирована в начале прошлого века слоем песка толщиной от 1 до 1,5 метров. Археологи считают, что стоит ожидать открытия и других построек. Еще одна интересная находка — деревянная обложка в кожаном переплете с тиснением. На ней обнаружили надпись «Краткое содержание Ветхого Завета» (в переводе с немецкого). Этот предмет относится к XVII-XVII векам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге введут еще один городской археологический музей, такое поручение властям дал президент России Владимир Путин.

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