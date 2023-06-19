В Петербурге появится еще один археологический музей

В Петербурге появится еще один городской археологический музей, поручение открыть такое учреждение властям города дал президент РФ Владимир Путин. Принципиальное решение о появлении нового музея было принято на заседании попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

«Наш город сравнительно молод по историческим меркам. Тем не менее у нас богатая история. Археологи находят сооружения и предметы прошлых эпох, в том числе времен Петра Первого, а также поселений, которые существовали до основания города. Их надо сохранять»,— прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Все необходимые для начала реализации проекта решения уже приняты, отметили в Смольном. Расположение будущего музея пока не определено.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на благоустройство Историко-литературного музея в Пушкине выделили 266 млн рублей.

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