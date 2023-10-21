«РИА Новости» и ТАСС: признанный иноагентом Кунадзе лоббировал передачу Курильских островов Японии

Георгий Кунадзе (внесен в реестр иноагентов) в должности замминистра иностранных дел РФ лоббировал передачу Курильских островов Японии, заявили анонимные источники российских госагентств «РИА Новости» и ТАСС. Сообщения появились после того, как господин Кунадзе был внесен Минюстом в реестр иноагентов.

«РИА Новости» и ТАСС приводят одинаковые комментарии источников. «Во время козыревщины Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии»,— сказали собеседники агентств.

В 1990-х господин Кунадзе занимался вопросом подготовки мирного договора с Японией. В 2019 году в интервью «Новой газете» бывший замминистра так ответил на вопрос о том, что его часто обвиняют едва ли не в том, что он «продал Курилы»: «Во-первых, я Курилы не продавал. <...> Да, конечно, в то время вопрос денежной компенсации за острова мог быть актуальным, поскольку Япония была одной из немногих стран, способных оказать финансовую помощь России»,— сказал он.

Георгий Кунадзе в 1980-е годы работал в посольстве СССР в Японии, был замглавы МИД РФ с 1991 по 1993 годы. В 2002 году получил медаль «Защитнику свободной России» «за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19–21 августа 1991 года». Был внесен в реестр иноагентов, так как, по мнению Минюста, распространял информацию, «направленную на формирование негативного образа» России, а также «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях.

Леонид Уварчев