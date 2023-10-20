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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентом бывшего замглавы МИД РФ Кунадзе

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В него включены Георгий Кунадзе, работавший замглавы МИД РФ с 1991 по 1993 год, главный редактор владимирского издания «Довод» (признано иностранным агентом) Илья Косыгин и политолог Михаил Савва.

Основания Минюста для внесения в реестр иноагентов:

  • Георгий Кунадзе распространял сведения, «направленные на формирование негативного образа» России, а также «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, «предоставляемых иностранными структурами»;
  • Илья Косыгин, по данным ведомства, распространял материалы иностранных агентов, «недостоверную информацию» о решениях, принимаемых российской властью. Минюст указывает, что господин Косыгин — главный редактор издания, признанного иноагентом. Журналист проживает за пределами России;
  • Михаил Савва участвовал в создании материалов иноагентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей и проводимой ими политике. Выступал против спецоперации на Украине. Господин Савва, отмечает Минюст, член Экспертного совета украинской организации. Проживает за пределами России.

Кандидат исторических наук Георгий Кунадзе в 1980-е годы работал в посольстве СССР в Японии. Он поддерживал идею передачи Южно-Курильских островов Японии. В 2002 году получил медаль «Защитнику свободной России» «за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 года». «Почему я удостоен такой чести, не знаю, но внесли, значит, внесли»,— сказал господин Кунадзе RTVI после пополнения реестра Минюста.

Илья Косыгин покинул Россию в 2022 году и получил ВНЖ на Украине. Незадолго до этого в квартире журналиста в России проводились обыски в рамках уголовного дела о деятельности ФБК (признан экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован). Издание «Довод» было объявлено иноагентом 25 августа. Илья Косыгин в соцсети X прокомментировал включение в реестр: «Дважды иноагент!».

Михаил Савва в 2014 году был признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Он не признал вину, а в 2015 году уехал из России. Позднее на Украине он получил статус беженца. Политолог является членом украинского Центра гражданских свобод, который в 2022 году получил Нобелевскую премию мира.

Лусине Баласян

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