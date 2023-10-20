Механизм утильсбора на автомобили скорректирован для надстройщиков и физлиц

Правительство РФ утвердило постановление о корректировке механизма утилизационного сбора на автомобили, сообщил Минпромторг. Поправки коснулись предприятий-надстройщиков и физлиц, которые ввозят в Россию машины для перепродажи.

Предприятиям-надстройщикам, которые используют в производстве отечественные базовые транспортные средства и шасси, ввели меру поддержки, передает ТАСС сообщение Минпромторга. Их освободили от «финансовых издержек, связанных с уплатой утилизационного сбора в отношении их конечной продукции, если ранее утилизационный сбор уже был уплачен за базовое транспортное средство или шасси».

Изменен порядок утильсбора для перепродавцов. Если они ввезли машину в РФ по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев должны доплатить утильсбор до полной ставки. Администрирование процессов передано от Федеральной налоговой службы Федеральной таможенной службе.

Правительство также установило утильсбор по полной ставке по машинам, ввезенным на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезенным в РФ физическими лицами.

Утильсбор был проиндексирован 1 августа. В среднем ставка на легковые автомобили увеличилась в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя.

О влиянии утильсбора на промышленность — в материале «Ъ» «Утильсбор не конвертируется в скидки».

Леонид Уварчев