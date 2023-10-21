Системный бой

Сегодня на острове Мэн открывается одно из главных шахматных соревнований года. На кону в Grand Swiss Tournament стоят сразу две путевки в кандидатский турнир, в котором в будущем году восемь гроссмейстеров определят соперника для обладателя звания чемпиона мира Дин Лижэня по очередному матчу за титул. Турнир по специфической и чреватой всякими неожиданностями швейцарской системе — последний шанс квалифицироваться в восьмерку для кого-то из российских игроков помимо уже обеспечившего себе место в ней участника предыдущего чемпионского поединка Яна Непомнящего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ценность стартующего на острове Мэн турнира определяет в первую очередь схема чемпионского цикла. Его важнейшим событием, после собственно матча за титул, конечно, будет, как обычно, кандидатский турнир, выявляющий претендента на звание. Он состоится в будущем году в Торонто. Сыграют там восемь гроссмейстеров, а попадают они в восьмерку разными путями. На данный момент известна ровно половина участников. Россиянин Ян Непомнящий получил право выступить в Торонто автоматически — как проигравший в прошедшем весной в Астане чемпионском поединке против китайца Дин Лижэня. Еще три фамилии стали известны после завершения в августе Кубка мира в Баку. Вообще-то его выиграл норвежец Магнус Карлсен. Но, добровольно расставшись в прошлом году с чемпионским титулом, которым владел десять лет, он с тех пор так и не вернул интерес к охоте за ним и от поездки в Торонто отказался. Так что слоты в кандидатском турнире достались уступившему ему в бакинском финале юному индийцу Рамешбабу Прагнанандхе, а также полуфиналистам — американцу Фабиано Каруане и неожиданно выстрелившему азербайджанцу Ниджату Абасову.

В Grand Swiss на кону еще две путевки. И он точно является последней возможностью для кого-то из российских шахматистов помимо Непомнящего добиться права сыграть в Торонто. Других не будет, несмотря на то что формально еще две вакансии останутся не разыгранными. Все дело в том, каким образом они распределяются. Одна — по итогам так называемого FIDE Circuit, то есть по сумме результатов, показанных на крупных соревнованиях этого года, признанных Международной шахматной федерацией в качестве, что ли, релевантных. Вторая — по рейтингу FIDE на январь. Так вот, в десятке лучших в зачете FIDE Circuit сейчас нет никого из россиян, которые с весны 2022 года в принципе нечасто заглядывают на международные состязания. В рейтинге же, кроме располагающегося в нем на шестой позиции Непомнящего, по-настоящему высокая, 12-я позиция лишь у Сергея Карякина. Но тот после прошлогодней дисквалификации за поддержку военной спецоперации на Украине не хочет иметь дел с FIDE.

В длинном, из сотни с лишним фамилий, списке участников Grand Swiss есть и фамилии известных российских шахматистов (сегодня требуется уточнение: не сменивших гражданство на фоне санкций, как многие их коллеги) — ветерана Александра Грищука, молодых Даниила Дубова, Владислава Артемьева и Андрея Есипенко. Может, правда, показаться, что их шансы невелики. В «посеве» Grand Swiss первый из российских шахматистов — Грищук — на девятом месте. Остальные не просто чуть ниже, а ниже значительно. Следующий за Грищуком россиянин — Дубов — в хвосте двадцатки. И естественно, даже FIDE в своем анонсе турнира в качестве фаворитов выделяет не их, а стоящих перед Александром Грищуком классных гроссмейстеров с постоянной игровой практикой на элитном уровне — двух американцев, Фабиано Каруану и Хикару Накамуру, француза Алирезу Фируджу, голландца Аниша Гири, индийских вундеркиндов Доммараджу Гукеша и Рамешбабу Прагнанандху.

Но есть нюансы. Во-первых, монстров наподобие пикового Магнуса Карлсена среди них, как ни крути, нет. Во-вторых, молодежь — Фируджа, индийские шахматисты — жутко нестабильна. И в-третьих, сам формат Grand Swiss настаивает на зыбкости всяких «бумажных» иерархий. В швейцарской системе у каждого — разный набор соперников, среди которых попадутся и слабаки, и гиганты, и сюрпризы она преподносит из-за своей специфики регулярно, в этом смысле мало чем отличаясь от Кубка мира с его нокаут-системой. Бакинский вот принес путевку в кандидатский турнир Ниджату Абасову, который в «посеве» Grand Swiss едва влез в топ-40. Все ключевые российские персонажи по сравнению с ним — натуральные мэтры.

Алексей Доспехов