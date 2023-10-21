Ставка сыграла

По итогам третьего квартала объем букмекерского рынка в РФ составил 320 млрд руб., рост за год — 45%, подсчитали в «Рейтинге букмекеров». В букмекерских конторах оценивают рост год к году в 20–30%, отмечая, что третий квартал был насыщен спортивными событиями. Эксперты также указывают на окончательную адаптацию к санкционным реалиям, инфляцию и борьбу регулятора с незаконными игроками, которая идет на пользу легальному рынку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объем депозитов легального сектора букмекерского рынка в третьем квартале составил порядка 320 млрд руб.— на 45% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года, подсчитали “Ъ” эксперты аналитического портала «Рейтинг букмекеров». По итогам всего 2022 года объем депозитов за год вырос на 22,1%, до 884,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 июля).

В букмекерских конторах квартальный рост оценивают несколько скромнее, но тенденцию подтверждают. По оценке «Бетсити», в третьем квартале год к году рынок вырос примерно на 30%, абсолютные показатели в компании не раскрыли. «Схожие цифры мы видим и по объему целевых отчислений букмекерских компаний на поддержку российского спорта со стороны ЕРАИ (выплаты, которые собирает Единый регулятор азартных игр, деньги распределяются между федерациями и лигами.— “Ъ”)»,— добавил представитель «Бетсити» Рустем Акмалов. В «Фонбет» согласны с оценками: «В номинальном выражении рынок вырос на 30%». Представитель BetBoom отметил: «По нашей оценке, ориентируясь на объем целевых отчислений всех букмекеров на развитие спорта за третий квартал 2022 и 2023 годов, рынок вырос более чем на 20%. Однако точное процентное соотношение будет известно по итогам исследований, которые будут проведены уже в 2024 году». В компании добавили, что рост рынка также подтверждают рекламные расходы на телевизионные сделки с «Матч ТВ», спонсорские контракты клубов и прочее.

Третий квартал традиционно насыщен спортивными событиями, объясняет причины роста букмекерского рынка Рустем Акмалов: «После летнего межсезонья вернулась Российская премьер-лига по футболу, топовые европейские чемпионаты, еврокубки, важные матчи сборных в отборочных турнирах, Континентальная хоккейная лига и другие популярные спортивные соревнования. В третьем квартале мы поддержали сразу пять крупных турниров».

Основными драйверами роста букмекерского рынка можно назвать окончательную адаптацию рынка к санкционным реалиям, общую инфляцию, а также новые бонусные программы и развитие новых букмекерских продуктов, считает эксперт портала «Рейтинг букмекеров» Ольга Баран: «Например, выросло число букмекеров, принимающих ставки на быстрые соревнования — настольный теннис, дартс и т. п., появилась возможность принимать ставки на нарды». Она также отметила, что ежемесячно аудитория букмекеров пополняется новыми игроками из числа молодых людей, достигших 18-летия. ЕРАИ также активно борется с нелегальным сектором азартных игр, напомнила Ольга Баран, и «этот фактор также является одной из причин роста оборотов легальных операторов».

Во многом рост и возможность индустрии развиваться — это заслуга ЕРАИ, отметили в «Фонбет»: «На недавнем форуме "Азартные игры" ЕРАИ сообщил об ожидании получить 17–18 млрд руб. целевых отчислений по итогам 2023 года». В компании добавили, что эти цифры «выглядят реальными». На этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить долю средств, направляемых на развитие спорта от целевых отчислений лотерей, отметив, что «есть потенциал и в части целевых отчислений на спорт от букмекерской деятельности» (см. “Ъ” от 19 октября).

Юлия Юрасова, Юлия Тишина