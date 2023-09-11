Букмекеров вынесут на щите

Букмекерам предлагают дать доступ к рекламным баннерам спортивных мероприятий. Сейчас использование наружной рекламы для продвижения игр и пари запрещено: для легализации сегмента придется вносить изменения в закон «О рекламе». Раньше крупными спонсорами спортивных мероприятий были зарубежные бренды Nike, СocaCola, Procter & Gamble, однако они ушли из России, отмечают участники рекламного рынка. Букмекеры позитивно относятся к инициативе: мера позволит им привлечь новую аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Комитет по наружной рекламе, входящий в общественную организацию «Деловая Россия» (председателем комитета выступает исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян, в структуру входят гендиректор AdMetrix Илья Шершуков, член генерального совета «Деловой России» Сергей Дубков), предлагает допустить присутствие логотипов букмекерских организаций на баннерах с рекламой спортивных мероприятий, рассказали “Ъ” в Russ Outdoor. Обоснование в том, что после «ввода санкций» именно букмекерские компании дают «ощутимую поддержку российскому спорту». Предложение было обнародовано в рамках первого заседания комитета 7 сентября.

Если снятие ограничений поможет импортозамещению, стимулирует рост отечественного производства и поддержит развитие спорта, это может служить «веским основанием для обсуждений», сказал на заседании представитель комитета по экономической политике Госдумы РФ Максим Топилин. Его слова приводятся в протоколе (есть у “Ъ”). В комитете Госдумы и ФАС не ответили “Ъ”.

Рекламодатели сокращали бюджеты еще с начала пандемии (см. “Ъ” от 18 марта 2020 года). Рынок перешел к восстановлению в 2021 году, но после начала военных действий на Украине из России ушли иностранные рекламные платформы (YouTube, Google Ads и др.), а также почти все крупнейшие рекламодатели. В их числе были Nike, СocaCola, Procter & Gamble. Они активно использовали продвижение через спортивные мероприятия, отмечает собеседник “Ъ” на рынке.

Букмекеры уже размещались на спортивных объектах, отмечает директор по маркетингу информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Антон Ештокин. В качестве примера он привел турниры Российской премьер-лиги по футболу, Кубка России и Континентальной хоккейной лиги, когда на обрамлении стадиона можно было найти логотипы спонсоров — легальных букмекерских контор (Fonbet, BetBoom, «БетСити»). «Если букмекерам разрешат наружную рекламу, это закрепит уже сложившуюся ситуацию, а также даст к рынку доступ букмекерам без крупных спонсорских контрактов»,— отметил эксперт.

Сегодня использование наружной рекламы для продвижения основанных на риске игр и пари запрещено, подчеркивает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Однако закон не запрещает размещение баннера с логотипом букмекера на здании, в котором работает контора, или в спортивном сооружении». Для размещения логотипов на баннерах потребуются изменения в ст. 27 ФЗ «О рекламе», говорит юрист. «Затягиванием процедуры внесения изменений в законодательство мы косвенно продолжаем способствовать удержанию лидирующих позиций импорта»,— считает исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян.

Сегодня сегмент может присутствовать в формате логотипов на форме спортивной команды, добавил PR-директор BetBoom Михаил Даньшин. Он уточнил, что BetBoom является партнером ФК «Динамо-Москва», ФК «Урал» и профессионального баскетбольного клуба МБ: «Есть у компании и партнерство с Федерацией бильярдного спорта, а также серфинга». По его мнению, инициатива приведет к перераспределению маркетинговых бюджетов букмекеров.

Опрошенные “Ъ” участники рынка полагают, что инициатива позволит расширить каналы коммуникации с аудиторией. В «Фонбет» отметили, что в 2022 году выплатили порядка 4 млрд руб. целевых отчислений на поддержку и развитие спорта. Компания также продлила соглашение с ФК «Локомотив», расширила пул спонсорских контрактов в Российской премьер-лиге и Футбольной национальной лиге, поддерживает «Рубин», ЦСКА и «Крылья Советов»: «Как букмекеру, нам важно показывать усилия, которые мы прилагаем в части поддержки спорта в нашей стране».

Юлия Юрасова