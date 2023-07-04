Букмекерам не хватает спорта

Из-за отсутствия крупных спортивных событий рост ставок в букмекерских конторах по итогам 2023 года может замедлиться до 10%. По итогам 2022 года оборот ставок увеличился на 20%, депозитов — на 22,1%. Общий объем ставок, сделанных в России, достиг 2,9 трлн руб. Участники рынка называют одной из причин замедления роста отстранение российских игроков и команд от участия в международных соревнованиях. Поможет сегменту перераспределение клиентов с сервисов нелегальных контор и рост молодежной аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2023 года общий объем роста ставок в букмекерских конторах, согласно прогнозу информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров», снизится и составит до 10%. Аналитики объясняют тенденцию отсутствием крупных мероприятий, которые могли бы стать «толчком для роста отрасли». Однако они полагают, что база новых игроков пополнится за счет молодых людей, которые после достижения 18 лет могут начать делать ставки на спорт.

В 2022 году оборот легального сектора букмекерского рынка вырос на 20%, до 2,3 млрд руб., а объем депозитов за год — на 22,1%, до 884,5 млрд руб. С 2019 года общий объем ставок в России вырос в 1,4 раза и по итогам 2022 года достиг 2,91 трлн руб., говорится в исследовании. Средний размер ставки увеличился на 5,6%, до 1,3 тыс. руб.

В «Рейтинге букмекеров» отмечают, что общее количество игроков на ставках в прошлом году превысило 15 млн чел., однако число активных среди них сократилось на 1%, до 6,58 млн чел.: «Все большее число игроков воспринимают ставки как развлечение, а также возможность заработать всего несколько раз. Общее восприятие ставок как потенциального источника дохода с течением времени ослабляется».

Самым популярным видом спорта для ставок у игроков остается футбол, следует из данных «Рейтинга букмекеров», он занимает первое место, в топ-5 также входят хоккей, баскетбол, киберспорт и теннис.

Киберспорт попал лишь во вторую пятерку по обороту ставок. Ранее букмекерские компании отчитывались о том, что объем ставок в этом сегменте в первом квартале 2023 года вырос на 25% год к году, причем сами конторы начали организовывать турниры под своими брендами и создавать команды (см. “Ъ” от 12 апреля).

В Fonbet говорят, что наибольший интерес у клиентов все еще вызывают крупнейшие события мирового масштаба, в 2022 году это был чемпионат мира по футболу в Катаре: «Он стал драйвером роста отрасли». В 2023 году международных событий такого масштаба не ожидается, а финальная часть чемпионата Европы по футболу пройдет только в 2024 году, уточнили в компании.

Также, отмечают в Fonbet, на снижение объема ставок влияет отстранение российских команд и спортсменов от соревнований: «За участием своих команд в отборочных матчах, в Лиге чемпионов, Лиге Европы по футболу и так далее россияне следят пристальнее». Для букмекеров в этом году традиционно важными будут Лига чемпионов и другие соревнования под эгидой УЕФА, добавили в конторе.

В BetBoom в топ-5 видов спорта по количеству ставок за 2022 год вошли футбол, теннис, хоккей, баскетбол, настольный теннис, рассказал директор по маркетингу компании Петр Кипа: «Футбол укрепился на лидирующей позиции, в том числе за счет чемпионата мира-2022 в Катаре». Динамику рынка в середине года прогнозировать сложно, на нее может повлиять множество внешних факторов, добавил он.

Источник “Ъ” на рынке полагает, что бизнес легальных букмекеров может «отчасти вырасти за счет перераспределения клиентов заблокированной в России конторы 1xBet». С 2014 года, поясняет он, компания пытается сохранить аудиторию за счет копий своего сервиса, но с каждым годом это осложняется из-за усиливающихся блокировок.

Вадим Красников