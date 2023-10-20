Кличко о вошедших в состав РФ регионах: они уже не Украина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории Украины, вошедшие в состав России, уже не считаются частью страны. Так он прокомментировал возможность проведения президентских выборов на Украине в марте 2024 года.

«О голосовании: те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет. Каким образом мы учитываем эти территории или не учитываем — это один отдельный вопрос»,— отметил господин Кличко в эфире телеканала «Киев 24» (цитата по «РИА Новости»).

Мэр Киева ответил на критику намерения властей Украины перенести президентские выборы в связи с ведением боевых действий. По его словам, избирательный процесс не может быть демократичным, из-за военного конфликта многие не смогут поучаствовать в голосовании.

Президент Украины Владимир Зеленский исключал возможность проведения парламентских и президентских выборов до завершения боевых действий. Конституция Украины предполагает, что проведение выборов в период действия военного положения запрещается, а срок полномочий президента, парламента и других органов власти автоматически продлевается.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян