Захарова сочла проявлением национализма слова главы ЕК о схожести РФ и «Хамаса»

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором та обвинила Россию и палестинское движение «Хамас» в схожих преступлениях. Госпожа Захарова посчитала подобные высказывания проявлением национализма.

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что заявления, высказанные с целью «межнационального и межконфессионального разлада», считаются провокацией. «Таких заявлений и различных провокаций будет немало. Именно так и надо к ним относиться»,— указала Мария Захарова.

Вчера, 19 октября, Урсула фон дер Ляйен, выступая в американском институте, заявила, что «Россия и ''Хамас''» похожи. По ее словам, обе стороны используют «варварский способ борьбы», применяя насилие по отношению к мирным жителям.