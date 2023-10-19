Смольный расширяет дата-центры

ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (СПб ИАЦ) определилось с подрядчиком на поставку оборудования для регионального дата-центра исполнительных органов государственной власти города. Контракт на 1,9 млрд рублей подпишут с дочерней компанией «Ростеха» — ООО «Национальные технологии». Эксперты считают цену адекватной, учитывая, что речь идет о госпроекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2022 год ИАЦ заключил шесть контрактов на поставку технических и программных средств для дата-центра на общую сумму 3,43 млрд рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ За 2022 год ИАЦ заключил шесть контрактов на поставку технических и программных средств для дата-центра на общую сумму 3,43 млрд рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно документации на сайте госзакупок, поставщик до 27 ноября поставит СПб ИАЦ серверы двух типов: 14 единиц оборудования с SSD-накопителями и 52 с видеокартами NVIDIA Tesla. Также ИАЦ получит 123 устройства автоматической обработки данных, три системы хранения и 57 коммутаторов пяти типов.

ООО «Национальные технологии» оказалось единственным участником конкурса. Контракт будет подписан по максимальной начальной стоимости — 1,85 млрд рублей. Компания уже выигрывала у ИАЦ тендер поставку техсредств для дата-центра в прошлом году на сумму 894,7 млн рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Национальные технологии» зарегистрировано в 2017 году в Москве. Головной компанией значится АО «Концерн "Автоматика"» (на 100% принадлежит «Ростеху»). Гендиректором числится Константин Юнов. По итогам 2022 года компания заработала 4,54 млрд рублей, чистая прибыль составила 13,2 млн.

В целом за 2022 год ИАЦ заключил шесть контрактов на поставку технических и программных средств для дата-центра на общую сумму 3,43 млрд рублей. Среди подрядчиков — АО «Концерн "Автоматика"», ПАО «Ростелеком», столичное ООО «ОТР-БИТ». С начала 2023 года контракты на поставку оборудования на общую сумму 2 млрд рублей с унитарным предприятием успели заключить две фирмы: ООО «НТ» (принадлежит «Ростеху») и ООО «МСК Групп». Еще три конкурса находятся на стадии подачи заявок.

Закупку оборудования, согласно проектам контрактов, ИАЦ проводит за счет субсидии на увеличение уставного фонда. Средства предоставляются из городского бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе.

На запрос «Ъ-СПб», в рамках какой программы проводится закупка оборудования, в комитете по информатизации на момент отправки материала в печать не ответили.

По мнению технического директора Selectel Кирилла Малеванова, наполнение дата-центра — дорогостоящий процесс, поэтому, учитывая большой объем поставок, можно сказать, что такая цена адекватна, тем более что речь идет о государственном проекте с особыми стандартами безопасности, устойчивости и производительности.

Господин Малеванов также уточнил, что российское производство оборудования для сетей хранения данных и серверов пока еще не находится на той стадии, чтобы покрыть нужды рынка, поэтому на текущий момент большая часть ключевых комплектующих производится за рубежом. «Тем не менее российские дистрибуторы научились справляться с возникшими сложностями, поэтому трудно представить ситуацию, когда оборудование будет невозможно поставить в принципе»,— резюмировал эксперт.

Владимир Колодчук