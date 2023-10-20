Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приставы пошли на вскрытие «Гиппократа»

Представители межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Приволжскому федеральному округу совместно с приставами ульяновского управления Федеральной службы судебных приставов «ведут подготовку к демонтажу и вывозу технологического оборудования завода фармпрепаратов ООО «Гиппократ» (Самара), спиртовое производство которого расположено в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области. Об этом в пятницу в ответе на запрос «Ъ-Волга» сообщила «Ъ-Волга» пресс-служба Росалкогольтабакконтроля РФ. В какие сроки будет произведен демонтаж, и что будет делать ведомство в случае дальнейшего сопротивления руководства «Гиппократа», в ответе ведомства не указано.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в конце мая Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал «Гиппократу» в удовлетворении апелляции на решение Арбитражного суда Самарской области об изъятии у «Гиппократа» оборудования, использующего для приготовления этилового спирта. Иск о привлечении компании к административной ответственности с конфискацией технологического оборудования по производству спирта в связи с отсутствием лицензии подавало Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования. С решением согласился и Арбитражный суд Поволжского округа. В конце сентября приставы с представителями Росалкогольтабакконтроля пытались попасть на территорию завода для исполнения решения суда, однако двери им никто не открыл, руководство завода на звонки не отвечало. В минувший понедельник история повторилась, однако судебные приставы с помощью оперативных служб срезали замки и предоставили представителям Росалкогольтабакконтроля «доступ к подлежащему передаче на утилизацию оборудованию, о чем в присутствии понятых составлен акт совершения исполнительных действий», сообщила «Ъ-Волга» пресс-служба УФССП.

Между тем руководство «Гиппократа», дожидаясь решения Верховного суда, продолжает оттягивать утилизацию оборудования — 18 октября Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению ходатайство «Гиппократа» «об отложении исполнительных действий».

Сергей Титов, Ульяновск

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...