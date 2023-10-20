Приставы пошли на вскрытие «Гиппократа»

Представители межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Приволжскому федеральному округу совместно с приставами ульяновского управления Федеральной службы судебных приставов «ведут подготовку к демонтажу и вывозу технологического оборудования завода фармпрепаратов ООО «Гиппократ» (Самара), спиртовое производство которого расположено в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области. Об этом в пятницу в ответе на запрос «Ъ-Волга» сообщила «Ъ-Волга» пресс-служба Росалкогольтабакконтроля РФ. В какие сроки будет произведен демонтаж, и что будет делать ведомство в случае дальнейшего сопротивления руководства «Гиппократа», в ответе ведомства не указано.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в конце мая Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал «Гиппократу» в удовлетворении апелляции на решение Арбитражного суда Самарской области об изъятии у «Гиппократа» оборудования, использующего для приготовления этилового спирта. Иск о привлечении компании к административной ответственности с конфискацией технологического оборудования по производству спирта в связи с отсутствием лицензии подавало Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования. С решением согласился и Арбитражный суд Поволжского округа. В конце сентября приставы с представителями Росалкогольтабакконтроля пытались попасть на территорию завода для исполнения решения суда, однако двери им никто не открыл, руководство завода на звонки не отвечало. В минувший понедельник история повторилась, однако судебные приставы с помощью оперативных служб срезали замки и предоставили представителям Росалкогольтабакконтроля «доступ к подлежащему передаче на утилизацию оборудованию, о чем в присутствии понятых составлен акт совершения исполнительных действий», сообщила «Ъ-Волга» пресс-служба УФССП.

Между тем руководство «Гиппократа», дожидаясь решения Верховного суда, продолжает оттягивать утилизацию оборудования — 18 октября Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению ходатайство «Гиппократа» «об отложении исполнительных действий».

Сергей Титов, Ульяновск