«Гиппократ» не пускает приставов

В минувший четверг производитель фармпрепаратов ООО «Гиппократ» (Самара), спиртовое производство которого расположено в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области, направил в арбитражный суд заявление об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя. Это произошло после того как 26 сентября судебный пристав-исполнитель вместе с оперативными сотрудниками УФССП и представителями Росалкогольтабакконтроля пытались попасть на территорию завода для осуществления ареста оборудования по производству этилового спирта, однако им никто двери не открыл, руководство завода на телефонные звонки не отвечало.

На следующий день судебный пристав-исполнитель Елена Ефимова направила в арбитражный суд заявление о привлечении ООО «Гиппократ» к административной ответственности, а в четверг – дополнение к иску. В тот же день арбитражный суд заслушивал вопрос о возвращении иска, однако результат рассмотрения неизвестен.

В свою очередь ООО «Гиппократ» пытается оспорить действия судебного пристава, приложив к своему иску ходатайство о приостановлении действия оспариваемого ненормативного акта. В тот же день, в минувший четверг суд отказал в удовлетворении ходатайства и назначил заседание о рассмотрении дела по существу на 4 октября.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в конце мая Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал компании «Гиппократ» в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Самарской области, принявшего решение об изъятии у «Гиппократа» оборудования, использующего для приготовления этилового спирта. Иск в арбитражный суд о привлечении компании к административной ответственности и конфискацией основного технологического оборудования по производству этилового спирта (в связи с тем, что лицензия на производство спирта у «Гиппократа» отсутствует) подавало Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования. В компании заявляли, что производят «препарат для ветеринарного применения „Антисептический раствор“ на основании выданной Россельхознадзором лицензии», однако суд учел, что препарат состоит исключительно из этилового спирта и воды и пришел к выводу о необходимости лицензии на производство спирта и наличии нарушения, в связи с чем пришел к выводу о необходимости изъятия оборудования.

Арбитражный суд Поволжского округа 8 сентября также отказал «Гиппократу» в удовлетворении кассационной жалобы. 20 сентября «Гиппократ» направил кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

На завод, из-за деятельности которого ухудшается экологическая ситуация в Мулловке, а население спивается, употребляя дешевые «фанфурики», жители поселка жаловались уже много лет. В августе 2017 года по вине «Гиппократа» произошел прорыв дамбы бардохранилища погибла вся рыба в прудах Фабричном и Красотке. Летом 2020 года снова произошел замор рыбы в пруду Фабричном.

Сергей Титов, Ульяновск