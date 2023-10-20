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The Economic Times: Россия более чем вдвое нарастила поставки нефти в Индию в апреле—сентябре

Россия более чем вдвое нарастила поставки нефти в Индию в апреле—сентябре

В апреле—сентябре Россия нарастила поставки нефти в Индию более чем в два раза, сообщила The Economic Times. Доля российской нефти в импорте в Индию за этот период достигла 40%. Россия стала крупнейшим нефтяным поставщиком в Индию, на втором и третьем местах по объему поставок — Ирак и Саудовская Аравия.

По данным, которые приводит газета, с апреля по сентябрь РФ поставляла Индии в среднем 1,76 млн баррелей в сутки. За тот же период 2022 года было экспортировано 780 тыс. баррелей в сутки.

В июле и августе средний объем поставок немного сократился, отмечает The Economic Times. При этом в сентябре экспорт российской нефти в Индию восстановился до 1,54 млн баррелей в сутки. Это на 11,8% больше, чем в августе, и на 71,7% больше показателей сентября прошлого года.

Тем временем объем импорта Индии из Ирака снизился на 12%, до 928 тыс. баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — на 23%, до 928 тыс. баррелей в сутки. В целом поставки в Индию из стран Ближнего Востока упали на 28%, до 1,97 млн баррелей в сутки.

Поставки российской нефти в Индию резко возросли после начала военной операции на Украине и последовавших за этим санкций в отношении России. По данным аналитиков Kpler, в основном Индия покупает у России нефть марки Urals, которая поставляется со скидкой. При этом в сентябре министр нефти Индии Хардип Пури говорил о планах снизить зависимость от российской нефти, поскольку цены поставщиков на Ближнем Востоке «гораздо более привлекательны».

О доходах от российского экспорта нефти — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Лусине Баласян

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