Индия собирается вернуться к закупке нефти на Ближнем Востоке, снижать зависимость от РФ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр нефти Индии Хардип Пури сообщил, что зависимость его страны от российской нефти сократится, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия.

«Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна»,— заявил Хардип Пури агентству Bloomberg.

Потребление Индии российской нефти резко возросло после начала Россией военной операции на Украине и последовавших за этим санкций в отношении российской нефти. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2022 году поставки нефти в Индию выросли в 22 раза. Россия вытеснила Саудовскую Аравию и Ирак с позиций главных поставщиков этого сырья Индии.

Однако из-за снижения скидок на российскую нефть спотовые закупки стали не такими привлекательными. В результате контракты с традиционными поставщиками стали вновь актуальными.

По данным компании Kpler, в августе импорт нефти из России упал до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Это самый низкий показатель с января, несмотря на то что пока что Россия остается крупнейшим поставщиком Индии. «Я очень ясно выразился. Сегодня мы на рынке и будем покупать у кого угодно»,— добавил министр нефти Индии.

Индия удовлетворяет более 86% своего спроса на нефть за счет импорта. Это делает ее экономику очень уязвимой перед динамикой цен на нефть. По оценкам экономистов, каждые $10 роста цен приводят к увеличению дефицита бюджета на $10 млрд и снижению ВВП примерно на 0,5%.

Подробнее о ситуации — в материале «России не подфрахтило».

Анастасия Ларина