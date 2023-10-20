Палестина сообщила о десятках раненых при ударе по православной церкви в Газе
Церковь Святого Порфирия в секторе Газа попала под обстрел. МИД Палестины сообщил, что два человека погибли, еще десятки получили ранения. По данным портала Naftemporiki, в церкви укрывались прихожане и переселенцы из северных и южных районов Газы, под завалами оказались десятки людей.
Архиепископ Иерусалимской православной церкви Тивериадский Алексий заявил, что внутри церкви было более 400 человек. По его словам, удары были нанесены в том числе по входу в здание, и в результате оно полностью разрушено. «Внутри у него было много христиан, многие из которых ранены, а также у нас есть погибшие»,— добавил он, не приведя точное число.
Палестинский МИД в аккаунте в X заявил, что погибли женщина и девочка. По данным ведомства, «десятки людей получили ранения различной степени тяжести», также серьезный ущерб был нанесен «частям церкви».
С 7 октября ведется война между Израилем и палестинским движением «Хамас». 17 октября был нанесен ракетный удар по больнице Аль-Ахли в Газе. Минздрав Палестины сообщал, что погиб 471 человек, еще минимум 314 пострадали. Израиль заявил о причастности к удару группировки «Исламский джихад». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал атаку «военным преступлением Израиля».
Подробности — в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».