Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие проекты по соседству с парками появились в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

При подборе нового жилья для многих покупателей важны сразу несколько параметров. Это, конечно, локация, архитектура, благоустройство, планировочные решения, высота полков и инженерные системы — все, что формирует и наполняет новый жилой комплекс. А также финансовые инструменты покупки, которые предусмотрены застройщиком.

Но важной оказывается и внешняя инфраструктура: социальные объекты, транспортная доступность и зеленые зоны. И наличие даже небольшого парка рядом нередко становится ключевым фактором, влияющим на решение о выходе на сделку.

30 новых проектов бизнес- и комфорт-класса выведено в реализацию в сегменте столичной первичной недвижимости в этом году. В этих новых домах предусмотрено около 4 тыс. лотов, их общая площадь — более 200 тыс. жилых квадратов. Но лишь восемь из них расположены в пешей доступности от крупных парков, на расстоянии не более 100 м, посчитали эксперты группы «Аквилон». Общая площадь природных территорий вокруг этих ЖК составляет почти 2670 га.

Обилие зелени не только внутри проекта, но и за его границами, — сегодня один из наиболее частых запросов потенциальных покупателей новостроек Москве, отмечают эксперты. Клиенты хотят иметь возможность быть ближе к природе как в пределах своего дома, так и в городе в целом.

И этот тренд девелоперы стремятся учитывать, подбирая площадки для нового строительства и создавая концепцию благоустройства. Во дворах все чаще теперь появляются тематические сады, искусственные водоемы, прогулочные дорожки и площадки с уличной мебелью, современным спортивным и игровым оборудованием и арт-объектами.