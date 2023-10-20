Суд в Казани продлил задержание журналистки с гражданством США Алсу Курмашевой

Советский райсуд Казани не стал сегодня избирать меру пресечения для журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Судья Советского райсуда продлил срок ее задержания еще на 72 часа, до 23 октября 13:00.

Само заседание по ходатайству следствия было закрыто от прессы. Против этого не возражала ни прокуратура, ни защита подозреваемой.

Как сообщил «Ъ-Казань» адвокат журналистки Эдгар Матевосян, следствие просило поместить Алсу Курмашеву в СИЗО на 1,5 месяца. Но прокуратура заявила о необходимости предоставить дополнительные материалы по делу. Представитель надзорного органа не стал пояснять «Ъ», с чем это связано.

Адвокат добавил, что Алсу Курмашева свою вину не признает. Он не стал говорить подробности дела.

Гражданку России и США Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября. По данным следствия, она не подала документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. Редактору «Радио Свобода» грозит пять лет лишения свободы по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

Подробнее читайте в материале «Задержание вместо паспорта».

Кирилл Антонов, Казань