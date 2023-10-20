Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Казани продлил задержание журналистки с гражданством США Алсу Курмашевой

Советский райсуд Казани не стал сегодня избирать меру пресечения для журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Судья Советского райсуда продлил срок ее задержания еще на 72 часа, до 23 октября 13:00.

Само заседание по ходатайству следствия было закрыто от прессы. Против этого не возражала ни прокуратура, ни защита подозреваемой.

Как сообщил «Ъ-Казань» адвокат журналистки Эдгар Матевосян, следствие просило поместить Алсу Курмашеву в СИЗО на 1,5 месяца. Но прокуратура заявила о необходимости предоставить дополнительные материалы по делу. Представитель надзорного органа не стал пояснять «Ъ», с чем это связано.

Чем известна задержанная журналистка Алсу Курмашева

Читать далее

Адвокат добавил, что Алсу Курмашева свою вину не признает. Он не стал говорить подробности дела.

Гражданку России и США Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября. По данным следствия, она не подала документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. Редактору «Радио Свобода» грозит пять лет лишения свободы по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

Подробнее читайте в материале «Задержание вместо паспорта».

Кирилл Антонов, Казань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...