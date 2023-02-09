Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл модернизированный пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Я еще раз хочу всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли всего самого доброго, успехов. Всем спасибо большое, кто с нами на связи»,– отметил президент во время церемонии открытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Площадь нового пассажирского терминала составляет 19,6 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 840 пассажиров в час. Пропускная способность багажной системы — 540 чемоданов в час, общая протяженность конвейерных лент — 356 метров. Аэровокзал оснащен 12 стойками регистрации и тремя телескопическими трапами.

Напомним, первый этап реконструкции аэропорта был завершен в июне 2021 года. В эксплуатацию была введена часть магистральной рулежной дорожки (МРД), одна из трех рулежных дорожек (РД-А) и четыре места стоянки. В январе 2022 года в эксплуатацию была введена обновленная взлетно-посадочная полоса.

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