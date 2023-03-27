Владимир Путин присвоил аэропорту города Надым имя Виктора Черномырдина

Президент РФ Владимир Путин присвоил аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) имя Виктора Черномырдина. Соответствующий указ главой государства был подписан сегодня, 27 марта, с сегодняшнего дня он вступает в силу.

Виктор Черномырдин родился в 1938 году в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. Занимал должность министра газовой промышленности СССР с 1985 по 1989 года, в 1989–1992 годах он был председателем правления «Газпрома». В 1992 году господин Черномырдин возглавил правительство России при президенте Борисе Ельцине. С 2001 по 2009 года являлся послом России на Украине. Виктор Черномырдин скончался в 2010 году в Москве.

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