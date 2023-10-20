Рыбзаводы консервируют поставки

Рыбзаводы в Калининградской области прекратили вывоз консервов из-за новой пошлины. Экспорт такой продукции остановили шесть предприятий компании «За Родину», рассказал «Интерфаксу» председатель совета директоров фирмы Сергей Лютаревич. По его словам, рентабельность производства недорогих рыбных консервов — 3%, а таможенные сборы сейчас составляют 7%. Как отметил предприниматель, ранее компания экспортировала консервы во все страны СНГ, кроме Молдавии. Пошлины при этом не распространяются, в частности, на Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Новая мера парализует весь низкоценовой сегмент рыбной продукции, подтвердил “Ъ FM” генеральный директор рыбоконсервного комплекса «Роскон» в Калининградской области Василий Маруненко:

«Наши покупатели в странах СНГ не готовы сейчас взять на себя эти затраты. И мы тоже не можем на это пойти в силу низкой рентабельности продукции. Поэтому поставки в Казахстан у нас пока остаются, а вот вопросы с Азербайджаном, Молдавией, среднеазиатскими странами, Киргизией у нас пока в подвешенном состоянии, ведутся переговоры.

Если же говорить про зависимость производителей от импорта, то она невысокая. Томатная паста — китайская, ее покупают за доллары, как и жестяные банки. Так что, если курс американской валюты пойдет вниз, тогда, может быть, цены на консервы снизятся и экспорт возобновится.

Сейчас мы вынуждены, допустим, на эти 7% увеличить стоимость продукции: при рентабельности в 5-10% новые ставки таможенных сборов съедают всю нашу прибыль.

Для низкорентабельных производств, которым являются рыбные консервы, это смертельно».

Экспортные пошлины были введены с 1 октября 2023 года. Это поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен, уточняли в правительстве. Ставка сбора колеблется от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса нацвалюты. Пошлина взимается, если доллар стоит 80 руб. и выше.

В таких условиях российским производителям остается только переориентироваться на отечественных покупателей, полагает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

«Я не слышал, чтобы кто-то в других регионах возмущался этому, потому что консервы — это маленькая статья экспорта. В целом, если брать рыбную продукцию, то у нас примерно ее половина экспортируется на Запад. Во всяком случае дальневосточники, на которых приходится самый большой объем экспорта, эту тему не поднимали.

Что касается калининградских рыбзаводов, то их товары без проблем могут быть реализованы на внутреннем рынке за рубли.

При этом спрос на них будет, Россия такая страна, которая активно потребляет консервы. Однако цены на консервы в этом случае снизятся, потому что предложение будет превышать спрос».

Вместе с тем калининградские предприятия предложили правительству отменить экспортную пошлину для низкорентабельной продукции. Они заручились поддержкой местного губернатора и представителей отрасли.

В свою очередь, первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее не исключил, что из перечня облагаемых пошлиной товаров могут убрать некоторые категории. По его словам, механизм гибких экспортных пошлин позволяет изъять у экспортеров от 30% до 40% дополнительного дохода, полученного от ослабления курса рубля.

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