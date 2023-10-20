Сбербанк откроет Белгороду кредитную линию на 600 млн рублей

Комитет финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода выбрал Сбербанк подрядчиком для открытия кредитной линии с лимитом 600 млн руб. Она должна действовать 365 дней. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Предусмотрена фиксированная процентная ставка.

Сбербанк был единственным участником аукциона по выбору подрядчика. Он не стал снижать начальную цену контракта в 84 млн руб.

В аукционной документации сказано, что Белгороду необходима кредитная линия для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. При принятии бюджета облцентра на 2023 год планировалось, что его доходы составят 15,5 млрд руб., расходы — 15,98 млрд руб., дефицит — 479 млн руб.

Ранее Сбербанк получил право на открытие кредитной линии мэрии Орла с лимитом 315 млн руб.

Почему в макрорегионе растет количество банкротств граждан — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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