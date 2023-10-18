Блаженны банкроткие

В регионах Черноземья по итогам трех кварталов 2023 года продолжился рост банкротств граждан. Число признанных судом несостоятельными жителей увеличилось в диапазоне от 19% (Белгородская область) до 57% (Воронежская). А спрос на упрощенную процедуру через МФЦ для «наиболее обездоленных» стал выше в два с половиной раза. Спада динамики банкротств эксперты не ожидают, объясняя закредитованностью населения, которая лишь увеличивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данные о динамике банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей (учитываются вместе) за январь-сентябрь 2023-го накануне опубликовал Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»). Из его статистики следует, что в большинстве регионов Черноземья темпы роста числа признанных банкротами граждан только ускорились в сравнении с началом и серединой года.

Заметнее всего в макрорегионе количество официально разорившихся жителей увеличилось в Воронежской области. Арбитражный суд региона за первые девять месяцев 2023-го ввел процедуру реализации имущества (в этот момент физлицо официально признается банкротом) в отношении 2 789 жителей. Это на 57% больше, чем в январе-сентябре 2022-го (1 777 случаев). Второе место по динамике сохраняет Тамбовская область. В регионе число новых банкротов за три квартала выросло на 46%, с 1 151 до 1 628 человек. Практически аналогичную ситуацию ЕФРСБ фиксирует и в Орловской области. Местный арбитражный суд за девять месяцев признал банкротами 819 жителей, что на 45% больше аналогичного показателя 2022 года (565 человек).

В остальных регионах Черноземья число обанкротившихся жителей за три квартала года также увеличилось, но темпы роста были меньшими. В Липецкой области показатель вырос на 28%, с 1 741 до 2 223 человек. Курская область продемонстрировала динамику банкротств в 27% — рост с 1 910 до 2 418 банкротов. Наименьший рост, по данным ЕФРСБ, наблюдается в Белгородской области, которая одновременно остается антилидером в Черноземье по абсолютному числу граждан-банкротов. В регионе новых случаев по итогам трех кварталов стало больше на 19% (3 491 вместо 2 946).

Стоит отметить, что число новых признанных судами банкротов в Черноземье в прошедшие месяцы 2023 года растет не так динамично, как в прошлом году в сравнении с 2021-м. В январе-сентябре 2022-го рост в Курской области достигал, напомним, 62%, в Тамбовской области — 55%.

По оценке ЕФРСБ, в макрорегионе в 2023-м опережающими темпами вырос спрос на внесудебное банкротство физлиц. Такой формат предполагает, что при долгах в сумме не более 1 млн руб. (планка была поднята с августа, ранее — до 500 тыс. руб.) гражданина могут бесплатно (расходы на судебную процедуру и консалтинговые услуги несет сам должник) признать несостоятельным по обращению в один из многофункциональных центров. Также доступ к банкротству в МФЦ есть у пенсионеров и получателей социальных выплат, должников, в отношении которых исполнительное производство длилось семь лет и так и не завершилось.

В частности, в Воронежской области за три квартала 2023-го МФЦ возбудили на 149% больше процедур внесудебного банкротства, чем годом ранее. Но в абсолютном выражении число остается небольшим — 152 вместо 61. В Тамбовской области зафиксирован прирост на 118% (37 вместо 17), в Орловской — вдвое (22 вместо 11). В Липецкой области внесудебные банкротства выросли на 52%, в Курской — на 51%, в Белгородской — на 29%.

Динамика судебных банкротств физлиц в Черноземье 3 квартала 2022 года 3 квартала 2023 года Изменение в % Белгородская область 2 946 3 491 +18,5% Воронежская область 1 777 2 789 +56,9% Курская область 1 910 2 418 +26,6% Липецкая область 1 741 2 233 +28,3% Орловская область 565 819 +45% Тамбовская область 1 151 1 628 +46,1% Источник: ЕФРСБ

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин считает, что «расширение доступа к внесудебной процедуре поможет наиболее обездоленным гражданам, у которых нет ни имущества, ни сколько-нибудь значимых доходов для выплат кредиторам, быстрее освободиться от долгов и начать новую экономическую жизнь».

Динамика традиционных судебных банкротств, считает господин Юхин, также сохранится. «Этому способствуют действия законодателя. В этом году приняты законы, защищающие права должников – собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к ней сохранится»,— заключил эксперт. По данным ЕФРСБ, в 96,6% процедур банкротства истцами выступали сами должники и лишь в 3,1% с заявлениями в суд обращались банки-кредиторы.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, напротив, не считает, что внесудебные банкротства физлиц займут существенную долю отрасли. «Их число сегодня остается мизерным, ажиотажного спроса не сложилось, и ожидать его пока не приходится»,— поясняет эксперт. По его словам, банкротства в МФЦ позволяют «очиститься» лишь от долгов по потребительским кредитам без обеспечения, не предполагающим залогового имущества: «Их выдачи с учетом повышения ставки ЦБ и ужесточения правил кредитовании должны уменьшаться».

Руководитель практики банкротства юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков отмечает, что сегодняшняя динамика банкротств отражает состояние экономики полтора-два года назад, поскольку «между моментом возникновения реальных признаков недостаточности имущества и признанием должника банкротом присутствует некоторый временной лаг».

«Высокая долговая нагрузка у населения и рост инфляции приводят к невозможности обслуживания кредитов. В свою очередь, это ведет к увеличению спроса на персональные банкротства. Он, вероятно, и в обозримом будущем будет повышаться, поскольку причин для будущего улучшения финансового состояния не видно»,— заключила управляющий партнер центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.

Сергей Калашников