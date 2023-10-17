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Сбербанк откроет администрации Орла кредитную линию с лимитом 315 млн рублей

Сбербанк стал победителем торгов для предоставления кредитной линии мэрии Орла на 365 дней с лимитом в 315 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Банк был единственным участником аукциона, он не стал снижать начальную цену контракта в 44,1 млн руб.

Кредит нужен городской администрации для погашения муниципальных долговых обязательств и (или) финансирования дефицита бюджета Орла. В начале сентября мэрия объявляла такой же аукцион, но с начальной ценой в 40,9 млн руб. Он был отменен.

Ранее Сбербанк в ходе торгов получил право открыть Воронежской области две кредитные линии с суммарным лимитом 5,5 млрд руб.

Алина Морозова

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