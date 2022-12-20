Бюджет Белгорода на 2023 год принят с дефицитом в 480 млн рублей

Депутаты горсовета Белгорода приняли бюджет города на 2023 год и на плановый двухлетний период. В 2023 году доходы бюджета должны составить 15,5 млрд руб., расходы — 15,98 млрд руб., дефицит — 479 млн руб., рассказали в мэрии. Объем дефицита укладывается в ограничения, предусмотренные Бюджетным кодексом.

Как и ранее, наибольшую часть расходов составляют социально-культурные. Вырастут на 136 млн руб. затраты на питание в образовательных учреждениях. На 113,4 млн руб. должны увеличиться расходы на охрану учреждений.

По итогам 2021 года бюджет Белгорода был исполнен с профицитом в 143,5 млн руб. По данным мэрии, доходы составили 17,22 млрд руб., тогда как расходы — 17,07 млрд.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте