Минпромторг рекомендовал чиновникам покупать Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич» и Haval
Минпромторг составил список автомобилей, рекомендованных к закупкам для госслужащих. В перечень вошли авто брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», а также китайские Evolute и Haval. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В список вошли:
- бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend),
- бренд УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),
- бренд Aurus (модели: Senat, Komendant),
- бренд «Москвич» (модели: 3, 3е, 6),
- бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky),
- бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
В первую очередь рекомендовано закупать высоколокализованные модели. Закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения госзакупкам (в 2023 году — не менее 3,2 тыс. баллов) может осуществляться по специальному разрешению Минпромторга. Перечень будут обновлять по мере выхода новых моделей.
«Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда»,— полагают в Минпромторге.
3 августа президент Владимир Путин на встрече с руководством предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты Госдумы договорились пересесть на отечественные авто этой осенью.