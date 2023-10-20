Минпромторг рекомендовал чиновникам покупать Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич» и Haval

Минпромторг составил список автомобилей, рекомендованных к закупкам для госслужащих. В перечень вошли авто брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», а также китайские Evolute и Haval. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография LADA Vesta Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Следующая фотография 1 / 6 LADA Vesta Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

В список вошли:

бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend),

бренд УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),

бренд Aurus (модели: Senat, Komendant),

бренд «Москвич» (модели: 3, 3е, 6),

бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky),

бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

В первую очередь рекомендовано закупать высоколокализованные модели. Закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения госзакупкам (в 2023 году — не менее 3,2 тыс. баллов) может осуществляться по специальному разрешению Минпромторга. Перечень будут обновлять по мере выхода новых моделей.

«Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда»,— полагают в Минпромторге.

3 августа президент Владимир Путин на встрече с руководством предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты Госдумы договорились пересесть на отечественные авто этой осенью.

Анастасия Ларина