Новый год уводит за город

Россияне стали активнее бронировать загородные дома на новогодние каникулы. Как рассказали “Ъ FM” опрошенные риэлторы, клиенты начали арендовывать объекты еще летом, а в декабре ожидается пик спроса. Сейчас забронировано уже около половины имеющихся на рынке лотов. Во сколько обойдется встреча Нового года в подмосковном коттедже? И где еще остались места? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Цены на аренду домов в Московской области выросли за год на 16%, в среднем показатель составляет 21 тыс. руб. за сутки, подсчитали аналитики компаний «ЮMoney» и «Суточно.ру».

Наиболее популярные локации для встречи Нового года находятся в Дмитрове, Наро-Фоминске, Зеленограде, Истре и Коломне. Меняется и формат празднования. Все чаще россияне собираются компаниями и арендуют дома большей площади, рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова:

«Сейчас это все реже исключительно семейный отдых. По большей части это все же тусовка. Дом снимают непосредственно для того, чтобы провести Новый год в компании. В связи с этим повышенным спросом пользуются лоты большей площади: 300+ кв. м.

Если говорить про стоимость, то это уже от 70-100 тыс. руб. и до 300 тыс. руб. в зависимости от уровня отделки, локации и срока аренды».

Традиционно самые популярные даты для аренды домов в Подмосковье — 30-е и 31 декабря. По опыту прошлых лет жилье обычно снимают на трое суток.

Владельцы поднимают ставки в несколько раз и уверены, что спрос будет высоким. Но шансы сэкономить все же остаются, к примеру, можно выбрать объект, который находится дальше от Москвы, пояснил руководитель департамента вторичной недвижимости агентства Dolgov Pro Юрий Перегудов:

«Если мы говорим про ближайшее Подмосковье, то это уже свыше 50 км от столицы и не коттеджи, а, скорее всего, просто дома в обычных поселках и деревнях. Можно уменьшить расходы, просто арендовав лот без управления и организации праздника. И, опять же, в зависимости от того, что есть в самом доме — бассейн, баня, дополнительные беседки — можно сэкономить до 100 тыс. руб.»

Как отмечали собеседники “Ъ FM”, в 2022 году собственники элитного жилья охотнее сдавали дома в аренду. Число предложений в премиум-сегменте тогда выросло на 15%. Сейчас же ситуация другая. Владельцы подмосковных коттеджей все больше опасаются за сохранность жилища: из-за динамики курса рубля потратить на восстановление придется больше.

Еще одна привлекательная опция для клиентов — забронировать номер в гостиничном комплексе. Но сейчас свободных мест почти нет, рассказали “Ъ FM” в загородном клуб-отеле «Айвенго», который находится в Подольске: «Коттеджи, естественно, все заняты. Их бронируют еще с апреля, еще в листе ожидания у нас человек десять стоят.

Вот номеров повышенной комфортности еще очень много, люксы тоже есть. Стоимость стандартного номера с 31 декабря по 2 января составит 25 тыс. руб., семейного — 27,5 тыс. руб. Малый люкс обойдется в 30 тыс. руб.

В это цену входит проживание, питание, проведение 1 января для детей праздника с подарками, а для взрослых — латиноамериканской вечеринки в ресторане "Замок Айвенго" с участием кавер-группы».

Между тем, по результатам опроса «ЮMoney» и «Суточно.ру», две трети россиян планируют отмечать Новый дом дома. 15% респондентов отправятся в путешествие, а 8% встретят праздник за городом или на даче.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева