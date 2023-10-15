Туристы покатаются по России

Состоятельные россияне стали чаще выбирать отдых внутри страны в новогодние праздники. Об этом отчасти вынужденном тренде “Ъ FM” сообщили участники рынка. Гостиницы категории «5 звезд» на первые числа января туристы начали бронировать еще летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

При этом география премиум-туров в России все еще крайне ограничена, в связи с чем отели завышают цены в высокий сезон, заметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Категория людей, которые раньше выбирали премиальный отдых в Ницце, сейчас отдыхают в Сочи и Ялте. Поэтому мы заметили, конечно, катастрофическую нехватку отелей "5 звезд" и "5 звезд deluxe".

География премиального отдыха крайне узка, буквально по одному отелю на Байкале, Алтае и в Калининграде, порядка пяти-шести — на Черном море. Сейчас в России не хватает примерно 1 тыс. гостиниц уровня "4 звезды" и выше, поэтому такие объекты размещения сильно завышают цену.

То же самое на Новый год будет с горнолыжным отдыхом. Виллы обойдутся в 300-400 тыс. руб. в сутки, и люди готовы платить. Больше того, некоторые из вариантов были раскуплены еще в августе.

На той же Камчатке клиенты могут оставить 2 млн руб. за 10 дней, включая вертолеты, экскурсии, но это даже близко не премиальные поездки, просто дорогой отдых, вот и все».

За последние несколько лет спрос на VIP-туры по стране вырос на 30%, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Среди наиболее популярных направлений в новогодние праздники — Алтай, Камчатка и Сочи.

Стоимость размещения на десять дней в среднем стартует от 300 тыс. руб., рассказала исполнительный директор компании President Travel Екатерина Похоцинская:

«Одно из самых востребованных локаций — это Алтай. Там сейчас есть прекрасные варианты отелей с хорошими новогодними программами. Камчатки это тоже, кстати, касается. На зимний период она тоже достаточно востребована за счет горнолыжных склонов.

Но лучший горнолыжный курорт, который есть в России, это, конечно, Сочи. Если говорить про Алтай, то там просто действительно другое немножко катание, более плотный горный массив.

Что касается зимних мероприятий, то можно выбрать новогоднее народное гуляние, устроить настоящий русский праздник. В южном регионе сейчас множество санаториев или домов отдыха хорошего уровня. Там тоже есть интересный выбор программ как в рамках горнолыжного отдыха, так и в рамках Кавказских Минеральных Вод.

В России отдых не бюджетный. В среднем его стоимость может составлять от 300 тыс. руб. до 2 млн руб.».

Вместе с тем инфраструктура для премиального зимнего отдыха хоть и медленно, но развивается, подчеркнул управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин. При этом, по его словам, речь идет не только о популярных горнолыжных курортах:

«В России действительно отелей и курортов премиального уровня не так много, но при этом гостиничный бизнес очень активно развивается. Так называемый всплеск внутрирегионального туризма сохраняется.

Люди хотят ехать в малые города с богатой историей и там тоже ищут премиальный отдых. И такой есть. В этом году на Алтае открылся новый курорт Grand Chalet Altay, а, например, в Тамбове есть замечательный парк-отель "Плес". Там не только есть спа, комфортабельные номера разных категорий, но и собственная сыроварня, потрясающий ресторан и более 10 км экомаршрутов.

Но я бы сказал, что сегодня спрос премиального рынка на размещение превышает предложение.

Между тем, несмотря на уход западных операторов, в гостиничном бизнесе люди остались те же. Все стандарты, операционные системы, сами здания отелей, проектировка, манера общения сохранились, поэтому в краткосрочной перспективе собственники отелей только выиграли».

Как показал недавний совместный опрос сервиса «ЮКасса», туроператора Anex и площадки «Суточно.ру», около 15% россиян планируют провести новогодние праздники за рубежом в теплых странах.

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Ульяна Горелова