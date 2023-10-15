Туристы покатаются по России
Какие варианты премиального зимнего отдыха доступны в стране
Состоятельные россияне стали чаще выбирать отдых внутри страны в новогодние праздники. Об этом отчасти вынужденном тренде “Ъ FM” сообщили участники рынка. Гостиницы категории «5 звезд» на первые числа января туристы начали бронировать еще летом.
Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ
При этом география премиум-туров в России все еще крайне ограничена, в связи с чем отели завышают цены в высокий сезон, заметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:
«Категория людей, которые раньше выбирали премиальный отдых в Ницце, сейчас отдыхают в Сочи и Ялте. Поэтому мы заметили, конечно, катастрофическую нехватку отелей "5 звезд" и "5 звезд deluxe".
География премиального отдыха крайне узка, буквально по одному отелю на Байкале, Алтае и в Калининграде, порядка пяти-шести — на Черном море. Сейчас в России не хватает примерно 1 тыс. гостиниц уровня "4 звезды" и выше, поэтому такие объекты размещения сильно завышают цену.
То же самое на Новый год будет с горнолыжным отдыхом. Виллы обойдутся в 300-400 тыс. руб. в сутки, и люди готовы платить. Больше того, некоторые из вариантов были раскуплены еще в августе.
На той же Камчатке клиенты могут оставить 2 млн руб. за 10 дней, включая вертолеты, экскурсии, но это даже близко не премиальные поездки, просто дорогой отдых, вот и все».
За последние несколько лет спрос на VIP-туры по стране вырос на 30%, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Среди наиболее популярных направлений в новогодние праздники — Алтай, Камчатка и Сочи.
Стоимость размещения на десять дней в среднем стартует от 300 тыс. руб., рассказала исполнительный директор компании President Travel Екатерина Похоцинская:
«Одно из самых востребованных локаций — это Алтай. Там сейчас есть прекрасные варианты отелей с хорошими новогодними программами. Камчатки это тоже, кстати, касается. На зимний период она тоже достаточно востребована за счет горнолыжных склонов.
Но лучший горнолыжный курорт, который есть в России, это, конечно, Сочи. Если говорить про Алтай, то там просто действительно другое немножко катание, более плотный горный массив.
Что касается зимних мероприятий, то можно выбрать новогоднее народное гуляние, устроить настоящий русский праздник. В южном регионе сейчас множество санаториев или домов отдыха хорошего уровня. Там тоже есть интересный выбор программ как в рамках горнолыжного отдыха, так и в рамках Кавказских Минеральных Вод.
В России отдых не бюджетный. В среднем его стоимость может составлять от 300 тыс. руб. до 2 млн руб.».
Вместе с тем инфраструктура для премиального зимнего отдыха хоть и медленно, но развивается, подчеркнул управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин. При этом, по его словам, речь идет не только о популярных горнолыжных курортах:
«В России действительно отелей и курортов премиального уровня не так много, но при этом гостиничный бизнес очень активно развивается. Так называемый всплеск внутрирегионального туризма сохраняется.
Люди хотят ехать в малые города с богатой историей и там тоже ищут премиальный отдых. И такой есть. В этом году на Алтае открылся новый курорт Grand Chalet Altay, а, например, в Тамбове есть замечательный парк-отель "Плес". Там не только есть спа, комфортабельные номера разных категорий, но и собственная сыроварня, потрясающий ресторан и более 10 км экомаршрутов.
Но я бы сказал, что сегодня спрос премиального рынка на размещение превышает предложение.
Между тем, несмотря на уход западных операторов, в гостиничном бизнесе люди остались те же. Все стандарты, операционные системы, сами здания отелей, проектировка, манера общения сохранились, поэтому в краткосрочной перспективе собственники отелей только выиграли».
Как показал недавний совместный опрос сервиса «ЮКасса», туроператора Anex и площадки «Суточно.ру», около 15% россиян планируют провести новогодние праздники за рубежом в теплых странах.
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