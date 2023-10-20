Младенец на облаке

В сентябре Ростовский областной перинатальный центр получил две кроватки для новорожденных с неврологическими патологиями КМ-07 «Сатурн-90» стоимостью 1,7 млн руб. каждая. Детям, появившимся на свет не вовремя, чтобы расти и развиваться правильно, такие кроватки необходимы. Для перинатального центра в Ростове-на-Дону их оплатила в рамках программы Русфонда «Помощь детям в больницах» компания, пожелавшая остаться неназванной.

Каждый год в Ростовском перинатальном центре появляется на свет 5–6 тыс. детей. До 17%, то есть около 1 тыс. малышей, рождаются раньше срока. Кто-то из них экстремально мал для самостоятельной жизни, весит меньше килограмма. Благодаря современным медицинским технологиям врачи спасают таких детей. Однако как они будут расти дальше — большой вопрос: высок процент неврологических проблем из-за недоразвития центральной нервной системы. Детский церебральный паралич, отставание в умственном и физическом развитии — лишь немногое из того, что может их ждать. Поэтому важно сразу после рождения начинать реабилитацию — для этого и нужны космические кроватки.

Кроватка создает условия частичной невесомости. Это необходимо, чтобы снизить силу гравитации, которая деформирует органы и ткани, и без того недоразвитые у преждевременно рожденных детей. Кроме того, антигравитационный эффект помогает уменьшить давление крови, тонус мышц, которые у малышей, появившихся на свет раньше срока, перенапряжены.

— В этой кроватке малыш чувствует себя как в утробе матери, его организм развивается в нужном темпе,— объясняет Екатерина Толокольникова, заместитель главного врача по педиатрической помощи Ростовского перинатального центра.

Клинические испытания кроватки, которые проводились в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ, показали: недоношенные малыши после реабилитационных сеансов в «Сатурне-90» начинают быстрее прибавлять в весе, у них раньше нормализуется дыхание и сердцебиение, снижается мышечный тонус и отмечается положительная динамика в развитии нервной системы.

Кроме того, использование «Сатурна» для выхаживания младенцев помогает уменьшить медикаментозную нагрузку на маленький организм: ребенок быстрее восстанавливается и начинает справляться сам, без поддержки лекарств. Это значит, у него появляется больше шансов сохранить здоровыми внутренние органы.

Во время работы «Сатурн-90» напоминает космический корабль с венчающим его облаком, на котором устраивается младенец. Облако образует подогретый до определенной температуры воздух, возгоняемый вверх с помощью турбин через проницаемое дно ванночки. В ней содержится специальный сыпучий материал, похожий на очень мелкий белый песок или даже пудру. Ванночка накрыта тканью, не пропускающей эту пудру вовне. Когда сыпучий материал начинает взвихряться от теплого потока, ткань становится похожей на облако. Легкая вибрация создает эффект постоянного массажа, на облаке можно покачиваться, словно на волнах, наполовину погружаясь в него. Однако утонуть невозможно — песок тяжелее воды в полтора раза. Можно спокойно спать и расти правильно.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда