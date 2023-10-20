«Сибур» лезет в бутилку

Холдинг «Сибур» намерен расширить производство в одном из основных производителей каучуков и термоэластопластов в России АО «Воронежсинтезкаучук». На предприятии планируется строительство цеха по выпуску 350 т н-бутиллития в год. Вещество используется как катализатор в производстве полимеров и синтетических каучуков с высокими характеристиками, ранее его закупали в США и Евросоюзе, но поставки прекратились в 2022 году. «Сибур» рассчитывает закрыть собственные потребности, а также продавать произведенный компонент фармпредприятиям. Эксперты считают, что проект останется зависимым от импорта основного сырья — лития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На площадке «Воронежсинтезкаучука» может появиться цел для замещения ввозимых компонентов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На площадке «Воронежсинтезкаучука» может появиться цел для замещения ввозимых компонентов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Технические подробности расширения производства в АО «Воронежсинтезкаучук» в «Сибуре» раскрыли, опубликовав для общественных экологических слушаний проектную документацию цеха по выпуску катализатора n-BuLi (раствор н-бутиллития в нефрасе).

Как сообщается в проектной документации, в «Воронежсинтезкаучуке» планируется наладить производство 350 т «чистого» жидкого n-BuLi в год. «Побочной продукцией» цеха будет хлорид лития, применяемый в качестве компонента в химической промышленности.

Планируется, что в цеху общей площадью 2,6 тыс. кв. м будет смонтировано три параллельных линии синтеза и фильтрации — цикл производства одной партии n-BuLi составляет 24 часа. Цех, который займет на площадке «Воронежсинтезкаучука» в Левобережном районе Воронежа участок в 1,4 тыс. кв. м, будет работать круглосуточно.

Производство н-бутиллития, как сообщали ранее в «Сибуре», необходимо компании для «обеспечения технологической независимости в крупном продуктовом сегменте». Это химическое вещество используется в качестве катализатора (инициатора полимеризации) при изготовлении синтетических каучуков и СБС-полимеров (стирол-бутадиен-стироловых), обладающих «большей стойкостью к истиранию, гибкостью, способностью к восстановлению после деформации». Из них делают, к примеру, автомобильные шины и подошвы для обуви, компоненты для дорожного покрытия. До 2022 года n-BuLi российские предприятия закупали в США и странах Евросоюза, затем — через страны Азии. В России вещество ранее не производилось, а собственную технологию его выпуска «Сибур» разработал путем «воспроизведения и оптимизации уже известной технологии XX века» и апробировал на предприятиях в Воронеже и Нижнекамске к декабрю 2022 года.

«Кроме обеспечения собственных текущих и будущих потребностей, существует потенциал для поставок н-бутиллития в другие сегменты — в частности, представителям фармакологической отрасли»,— отмечали ранее в «Сибуре».

В проектной документации есть отдельная часть, описывающая требования к продолжению работы производства катализатора n-BuLi в «военное время». В проект включены «меры по световой и другим видам маскировки» и возможность «полного затемнения по сигналу "Воздушная тревога"». На расстоянии 500 м от нового цеха есть действующее убежище гражданской обороны «с тамбур-шлюзом на входе», сказано в документации. Срок «безопасной эксплуатации» оборудования и трубопроводов производства должен составить 25 лет, срок службы здания — 50 лет.

Объем инвестиций в производство и сроки реализации проекта в документации не раскрываются. В «Сибуре» пообещали сообщить эти показатели «Ъ-Черноземье» позднее. Общественные обсуждения оценки «влияния проекта на окружающую среду» с участием мэрии Воронежа проходят в электронном виде до 30 ноября.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает необходимые вложения в проект в диапазоне от 400 до 700 млн руб. Окупаемость вложений, отмечает господин Хазанов, будет сильно зависеть от колебаний стоимости лития — основного сырья для производства n-BuLi, которое все же придется импортировать.

«В России литий не добывается, сырье мы завозим из-за границы. А спрос на литий на мировом рынке стабильно растет из-за увеличивающейся потребности в литий-ионных аккумуляторах для электромобилей и различных гаджетов. Цены показывают соответствующую динамику,— говорит эксперт.— Также существует риск, что заявленные "Сибуром" объемы, учитывающие и поставки другим компаниям, окажутся невостребованными на российском рынке. За внешнего потребителя придется конкурировать с тем же импортом из стран Азии».

Сергей Калашников