Спецтехника забилась в склады

Продажи дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники продолжают расти: по итогам января—сентября только отечественные игроки реализовали техники на 59 млрд руб. О росте продаж говорят и импортеры, при этом российские заводы все больше обеспокоены ростом ввоза техники из-за рубежа. В «Росспецмаше» указывают на неравные условия конкуренции, призывая увеличить утильсбор. Впрочем, в РФ уже накопилась техника из Китая, продажа которой займет время из-за замедления спроса после роста ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи отечественной спецтехники по итогам января—сентября выросли на 22%, до 59 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всего объема производимой в РФ ДСТ). Выпуск за три квартала показал аналогичный рост — на 22%, составив 65,2 млрд руб. В ассоциации объясняют положительную динамику сохранением высоких объемов строительства и реализацией инфраструктурных проектов.

В штуках выросли отгрузки кранов-трубоукладчиков (в 4,1 раза), экскаваторов (на 99%), дорожных катков (на 22%), кранов-манипуляторов (на 21%), мини-погрузчиков (на 16%), фронтальных погрузчиков (на 6%), экскаваторов-погрузчиков (на 1,6%). При этом сокращаются продажи автогрейдеров (на 27%), телескопических погрузчиков (на 21%), гусеничных бульдозеров (на 19%) и автокранов (на 1,6%).

В UMG (ООО СДМ) говорят, что нарастили продажи экскаваторов более чем на 70%. В целом по рынку основной рост ожидается в сегментах колесных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков. В пятерку лидеров техники на автомобильном шасси сейчас входят автокраны, автобетоносмесители, мусоровозы, а также дорожная техника и техника для нефтегазодобычи, добавляет директор по маркетингу BWG Анна Ерохина со ссылкой на данные «Автостата».

В «Росспецмаше» говорят о проблеме агрессивного импорта, что «негативно влияет на темпы производства российской ДСТ и уже привело к снижению продаж по отдельным ключевым видам машин». Там указывают, что отечественные заводы находятся в неравных условиях конкуренции с иностранными компаниями, в том числе из-за более выгодных условий производства в Китае. Кроме того, в РФ отсутствует производство ряда ключевых компонентов «либо они производятся в недостаточных объемах», говорят в «Росспецмаше». В ассоциации вновь призывают повысить утильсбор и нарастить господдержку отрасли.

Импорт, по данным «Росспецмаша», доминирует в сегментах автогрейдеров, экскаваторов, дорожных катков, фронтальных погрузчиков, асфальтосмесительных установок (доля импорта 65–94%). Отметим, в РФ традиционно основные продажи погрузчиков приходились на импорт из Китая, причем о сложностях говорили и западные игроки, ранее работавшие в РФ: за счет масштаба внутреннего рынка Китая и больших объемов выпуска с китайскими компаниями было сложно конкурировать и до кризиса.

За январь—сентябрь в РФ ввезено больше спецтехники и ДСТ, чем за весь 2022 год, говорит директор по развитию официального представительства китайской Sany в России Антон Николаев. «Для китайских производителей открылась возможность быстро заполнить рыночные ниши, которые освободились в связи с уходом из РФ ряда брендов»,— поясняет он. Рынок быстро наполнился техникой различных марок, в том числе совершенно новых для РФ, и сейчас «произошло его перенасыщение», считает господин Николаев. В третьем квартале спрос на технику стал снижаться, «это связано с повышением курсов валют, а также ставки ЦБ», отмечает он. По его словам, дальнейший рост ставки приведет к охлаждению спроса. При этом «у многих поставщиков склады наполнены техникой и ДСТ», продолжает он. «Конкуренция достаточно сильная, потому что многие компании завезли технику в Россию ранее при более низком валютном курсе и сейчас продают остатки со складов по более низкой цене в рублевом эквиваленте»,— заключает господин Николаев. За девять месяцев Sany ввезла в РФ более 3 тыс. единиц техники, примерно 80% объема продано.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает дальнейшего охлаждения продаж в натуральном выражении в четвертом квартале. «Сейчас рынок в деньгах вырос во многом благодаря росту цен, а при высокой ставке и продолжении ослабления рубля покупательная способность будет сокращаться»,— поясняет он.

Ольга Никитина