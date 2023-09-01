Грейдерский захват

Рынок спецтехники по итогам года вырастет на 75%, до 87 тыс. единиц, следует из прогноза «Газпромбанк Лизинга», с которым согласны в отрасли. Спрос на рынке формируют инфраструктурные проекты, включая дорожное строительство. При этом 70% рынка приходится на бренды из Китая: собеседники “Ъ”, отмечая негативный опыт обслуживания техники, подчеркивают, что китайцы могут дать большие объемы, в отличие от отечественных заводов. Последние, впрочем, наращивают выпуск, настаивая на необходимости ограничить импорт сборами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Газпромбанк Лизинг» ожидает, что до конца года в РФ будет реализовано 87 тыс. единиц дорожно-строительной и спецтехники (ДСТ). В 2022 году рынок спецтехники составил 49,6 тыс. штук, сообщили в компании. Таким образом, прогноз предполагает рост рынка на 75% в 2023 году.

Росту продаж ДСТ способствует «серьезный износ» — более 50% парка требует обновления, считают в «Газпромбанк Лизинге». Также влияет активное строительство инфраструктуры, особенно дорожной. «Так, если в 2022 году было реконструировано 1,6 тыс. км федеральных трасс и дорог федерального значения, то в этом году — уже более 2 тыс. км»,— поясняет гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Калинкин. Он отмечает, что оценка рынка в 87 тыс. машин была сделана на основе данных за 2022 год о том, что для строительства и реконструкции 1 км федеральных трасс требовалось две единицы специализированной техники. Кроме того, «еще есть потенциал в карьерной, горнодобывающей и лесозаготовительной технике, где замещение российскими и китайскими поставщиками происходит более медленными темпами», добавляют в компании.

По итогам полугодия, по данным «Газпромбанк Лизинга», продажи в сегменте уже составили 34,9 тыс. единиц, из которых 70% приходилось на технику китайских брендов. В топе рынка теперь XCMG, Sany, LGCE, LiuGong, Zoomlion, Lonking, Shantui, которые пришли на замену европейским и японским производителям. Отечественные же заводы продали 2,6 тыс. единиц техники против 2,5 тыс.— годом ранее.

На фоне общего роста производства российской ДСТ в «Росспецмаше» отмечают падение выпуска автогрейдеров, экскаваторов-погрузчиков, гусеничных бульдозеров из-за роста импорта (по ряду позиций — в несколько раз). «Учитывая широкомасштабную поддержку, которую получают зарубежные компании, заводы РФ вынуждены работать в неравных условиях конкуренции»,— считают там. Заводы вкладывают средства в создание и расширение производств, разрабатывают новые виды техники, говорят в ассоциации, но нужны дополнительная господдержка в виде грантов на развитие компонентов, а также рост ставок утильсбора для ограничения импорта.

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев называет прогноз рынка в 87 тыс. штук адекватным ситуации. Второе полугодие традиционно выше по объемам продаж, особенно четвертый квартал, когда активизируются сделки как у госзаказчиков (в том числе идет основная масса закупок регионов), так и у коммерческих заказчиков (в том числе из-за ожидания удорожания техники с 1 января), говорит он.

На рынке еще работает много техники западных брендов, но постепенно она будет уходить из-за сложностей с сервисом и ремонтом, констатирует Денис Кудрявцев. «Если техника вышла из строя, ищут запасные части от других неисправных машин, а с новыми запчастями по параллельному импорту большие проблемы как с ценой, так и со сроками поставки»,— поясняет он. Производство игроков РФ по отдельным сегментам растет, но, как правило, их объемов не хватает, продолжает господин Кудрявцев. «Обычно приходят дорожники, которым техника нужна была уже вчера, поэтому в итоге идут за китайской техникой. Ее в РФ сейчас довольно большие склады — рынок после ухода иностранцев открылся гигантский, и технику начали завозить все»,— рассказывает Денис Кудрявцев.

Впрочем, отмечает он, курсовые изменения и пересмотр цен несколько сдерживают спрос на китайскую технику, особенно крупногабаритную, например для мостостроения, но по отечественной технике также сохраняется высокая валютная составляющая из-за отсутствия российских комплектующих, например гидравлики. Денис Кудрявцев отмечает, что сейчас уже всем очевидны сложности с сервисным обслуживанием и ремонтом китайской техники, но машина за год-два эксплуатации может окупиться, поэтому часть заказчиков готовы отказаться от ремонтов и просто купить новую.

Ольга Никитина