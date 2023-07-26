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Коммерсантъ FM
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Побег не спас от приговора

Обвиняемые в хищении средств компаний ГК Merlion получили сроки

Красногорский горсуд Московской области вынес приговор по уголовному делу бывшего адвоката Вадима Лялина и его знакомого Дмитрия Ноева. Оба обвинялись в хищении средств нескольких компаний, входящих в ГК Merlion, а господин Лялин — еще и в побеге из-под стражи во время следствия. По версии обвинения, фигуранты решили воспользоваться тем обстоятельством, что совладельцы ГК в свое время оказались под уголовным преследованием по сфальсифицированному делу, причем адвокат поначалу представлял их интересы. Вадим Лялин и Дмитрий Ноев признали вину и еще во время следствия возместили потерпевшим ущерб. В итоге первый получил пять с половиной лет колонии общего режима, а второй — три года.

Адвокат Павла Пятницкого Вадим Лялин во время заседания суда

Адвокат Павла Пятницкого Вадим Лялин во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Адвокат Павла Пятницкого Вадим Лялин во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как говорится в материалах дела, по которому проходили бывший адвокат Вадим Лялин и его знакомый Дмитрий Ноев, преступный замысел у юриста возник в то время, когда Главное следственное управление Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по Москве занималось другим расследованием — в отношении совладельцев ГК Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова и Владислава Мангутова и топ-менеджера группы Бориса Левина (двое последних из компании в настоящее время уже ушли). Бизнесмены, как не раз рассказывал «Ъ», обвинялись в организации покушении на убийство бывшего топ-менеджера Merlion Вячеслава Симоненко путем поджога его дома (впоследствии это дело было признано сфальсифицированным).

Адвокат Лялин одно время представлял интересы обвиняемых и благодаря этому располагал сведениями о финансовом положении ГК Merlion. Решив воспользоваться ситуацией, юрист предложил Дмитрию Ноеву поучаствовать в хищении имущества ООО «Ситилинк», ООО «Тегрус», ООО «Верисел-Трейдинг» и ООО «Хаскел», принадлежавших его подзащитным, которые содержались в то время в СИЗО.

Согласно версии следствия, адвокат сообщил гендиректорам этих ООО, что в связи с преследованием владельцев ГК их фирмы ждут неприятности, и предложил заключить договоры с подконтрольной ему юридической компанией «Логос» об оказании юридических услуг.

При этом они вместе с Ноевым убедили руководителей фирм, что имеют обширные связи в правоохранительных органах, откуда и узнали о якобы планируемых арестах имущества компаний ГК Merlion.

В итоге гендиректоры согласились и заключили договоры с подконтрольной Вадиму Лялину фирмой. По этим соглашениям они с ноября 2020-го по февраль 2021 года выплатили подсудимым 7,5 млн руб., при этом никто их компаниям никакой юридической помощи не оказывал.

В апреле прошлого года господин Лялин был задержан, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а Басманный суд столицы юриста арестовал. Однако 2 сентября 2022 года во время проведения следственных действий в его загородном доме в деревне Городище юристу (к этому времени статуса адвоката он был лишен) удалось сбежать через гараж и территорию соседнего ТСЖ. Он пробрался в Смоленскую область, чтобы оттуда через Белоруссию нелегально пробраться в Польшу. В интернете беглец даже подыскал водителя для реализации своего плана, но тот вовремя не явился. В результате господин Лялин вернулся в Смоленскую область, где и был задержан сотрудниками ФСБ. Вину в побеге (ч. 1 ст. 313 УК РФ) он сразу признал, пояснив свои действия эмоциональным потрясением при встрече с родными во время проведения следственных действий.

Отметим, вину в инкриминируемом им мошенничестве оба фигуранта признали полностью и возместили потерпевшим ущерб, извинившись перед ними. Юрист Лялин даже заключил досудебное соглашение, однако после побега прокуратурой оно было расторгнуто.

В итоге суд признал Вадима Лялина и Дмитрия Ноева виновными в полном объеме и назначил первому пять с половиной лет колонии общего режима, а второму — три года. Последний находился под домашним арестом, и под стражу его взяли в зале суда. Кроме того, каждого оштрафовали на 300 тыс. руб.

Защита Вадима Лялина посчитала вынесенный ему приговор чрезмерно жестоким, поскольку, по ее мнению, суд не учел данные о личности экс-адвоката, имеющиеся у него государственные и ведомственные награды, его участие в благотворительности, оказание им гуманитарной помощи гражданскому населению ЛНР и ДНР, а также тот факт, что он является единственным кормильцем в семье. На решение суда первой инстанции подана апелляционная жалоба с просьбой об уменьшении наказания.

Представитель ГК Merlion адвокат Георгий Поспелов сообщил, что он и его доверители считают приговор по данному делу «законным и обоснованным, вынесенным с учетом всех обстоятельств дела».

Расследование в отношении членов организованного преступного сообщества (среди них «решальщики» и бывшие сотрудники Следственного комитета), которые, по данным СКР, организовали незаконное уголовное преследование владельцев и топ-менеджера ГК Merlion и вымогали у последних многомиллиардные суммы, продолжается. Дело бывшего топ-менеджера ГК Merlion Вячеслава Симоненко — инициатора ложных доносов и фальсификации доказательств, на основании которых было построено обвинение бизнесменов, выделили в отдельное производство. Сейчас господин Симоненко и его защита знакомятся с материалами расследования, после чего оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Александр Александров

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