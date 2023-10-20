Вице-спикера не оставили одного

Число вице-спикеров законодательного собрания Омской области решением его сессии увеличилось с одного до двух. Необходимость еще одного заместителя в лице однопартийца-единоросса Павла Коренного председатель Александр Артемов объяснил сложностью обстановки и ростом объема работы руководителей регионального парламента. Эти аргументы убедили не всех депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сессия заксобрания Омской области 19 октября рассмотрела вопрос об избрании второго заместителя председателя. До этого момента единственный пост вице-спикера занимал единоросс Валерий Бойко, еще недавно работавший первым вице-губернатором, а в сентябре избранный депутатом. Господин Бойко в кресле вице-спикера сменил Александра Артемова, который в июле этого года стал новым главой парламента.

«Динамика сегодняшних политических управленческих задач требует частого комплексного представления законодательного собрания на мероприятиях федерального, регионального уровней, системной работы в многочисленных межведомственных комиссиях, советах, оргкомитетах»,— объяснил господин Артемов необходимость еще одного заместителя. Он предложил занять этот пост единороссу Павлу Коренному, который возглавляет парламентский комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Свой выбор спикер объяснил двумя причинами: важностью образовательной и молодежной проблематики, а также успешностью работы господина Коренного как председателя комитета.

В парламентах регионов Сибирского федерального округа больше всего вице-спикеров (шесть, включая одного первого) в Новосибирской области. По три работают в Красноярском крае и Республике Хакасия, по два — в Алтайском крае, Кемеровской и Иркутской областях, по одному — в Томской области, республиках Тыва и Алтай. Оппозиционные партии представлены на уровне заместителей председателя в Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, в Хакасии.

Такой набор аргументов вызвал понимание не у всех депутатов. «29 лет обходились с одним заместителем и вдруг на 30-м году решили сделать двух»,— удивилась представитель фракции «Коммунисты России» Светлана Андрушко, напомнившая, что в начале 1990-х годов проблемы были «хлеще», чем сегодня. По ее словам, «закаленные бойцы» Александр Артемов и Валерий Бойко вдвоем вполне смогут справиться с обязанностями руководителей заксобрания.

Госпожа Андрушко напомнила, что Омская область испытала нехватку федеральных средств при ремонте школ, но «никто не пошевелился, и все проспали», в том числе профильный комитет, возглавляемый Павлом Коренным. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в конце февраля 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов раскритиковал тогда губернатора Александра Буркова за отставания в строительстве учебных учреждений. Спустя месяц глава региона подал в отставку.

Руководитель фракции «Коммунисты России» Владимир Казанин не стал ставить под сомнение необходимость второго зампредседателя и кандидатуру господина Коренного, но предложил взять пример с Госдумы РФ, где вице-спикерами являются представители не только ЕР, но и всех других фракций. «Хотел бы, конечно, предостеречь коллег от правящей партии, чтобы у нас не создавалась монополия»,— обратился господин Казанин к коллегам.

Фракция КПРФ, по словам ее руководителя Адама Погарского, «в принципе понимает необходимость во втором заместителе». «Другое дело, что когда все руководство в руках одной фракции, это не работает на репутацию законодательного собрания»,— согласился он с Владимиром Казаниным. При этом он сослался на опыт Ставропольского края, где в свое время работал министром новый глава Омской области Виталий Хоценко. Там коммунист занимает пост одного из пяти вице-спикеров думы региона. Но выдвинуть другую кандидатуру на место вице-спикера Александр Артемов господину Погарскому не дал, сославшись на то, что это является прерогативой спикера.

Фракция «Единой России» в заксобрании насчитывает 26 депутатов. У КПРФ 10 мандатов, у «Коммунистов России» — три, у «Новых людей» и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по два, у ЛДПР — один. В ходе тайного голосования кандидатуру Павла Коренного поддержали 32 депутата, против выступили 11, еще один бюллетень признали недействительным.

По словам господина Артемова, с избранием второго вице-спикера изменения в работе областного парламента не закончились. «С советом законодательного собрания мы обсуждали вопрос о создании рабочей группы по дальнейшему совершенствованию работы заксобрания. Будет перераспределение, будет и расширение полномочий у ряда комитетов»,— анонсировал он предстоящие перемены.

Валерий Лавский