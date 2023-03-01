Александр Бурков ответил на критику министра просвещения РФ по вопросу строительства новых школ

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал высказывание министра просвещения Сергея Кравцова о риске срыва сроков строительства новых школ. По словам министра, в числе регионов Сибири, где есть такие риски – Новосибирская область (строится 12 объектов из них девять – в рисковой зоне), Тыва и Омская область. «Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы. Все данные у нас есть», – сказал он на ВКС по программе капремонта школ.

«Министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов довольно жестко прошелся по нашему региону в части строительства школ. Признавать недоработки и принимать критику сложно, но нужно, - сказал Александр Бурков. – Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме «от выборов к выборам», не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. По детским садам справились лучше, по школам — отстали». Он отметил, что строительный комплекс региона после многолетнего простоя «оказался не готов ни к темпам, ни к объемам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени». «Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. Думаю, что всем интересны не причины, а перспективы», - сказал губернатор.

По словам Александра Буркова, в связи со срывом сроков исполнения нацпроекта был обновлен обновлен штат регионального министерства строительства. «В отставку отправлена министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами. К решению вопроса с недобросовестными подрядчиками и проектировщиками подключена прокуратура. Есть четкое понимание необходимых действий», - сказал губернатор. Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в декабре 2022 года в отставку были отправлены глава омского минстроя Михаил Губин и его первый заместитель Евгений Нестеров. Причиной такого решения Александр Бурков тогда назвал невыполнение подчиненными поставленных им задач и отсутствие «оптимистических прогнозов» в отрасли. В январе уволилась заместитель председателя правительства, министр образования Татьяна Дернова.

«Стройки будут завершены в срок,– пообещал губернатор. – Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, «лишь бы не было проблем», не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится».

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Лолита Белова