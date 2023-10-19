Работы на первой очереди Петровской набережной в Воронеже закончат в декабре

Завершение благоустройства первой очереди Петровской набережной, которым занимается филиал ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», ожидается местными властями к 15 декабря. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе городской администрации. Изначально контрактом было предусмотрено окончание работ 23 августа 2023 года, однако в мэрии объяснили, что в ходе реализации проекта объем работ вырос более чем на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Проект претерпел существенные корректировки как в части объемов, так и видов работ: потребовалось укрепить подпорные стены набережной и причала монолитными участками, изменить месторасположение фундаментов пешеходного моста и их конструкцию. Полностью был обновлен дендроплан, что привело к необходимости построить системы автоматического полива растений. Также проект дополнили ливневой канализацией и другими изменениями»,— пояснили в городской администрации. Там также отметили, что обновление технических параметров повлияло на очередность выполнения работ, их сроки и стоимость: «В частности, полностью завершить укладку плитки возможно только после того, как будет проложена ливневая канализация и выполнены другие, не предусмотренные первоначальной версией проекта работы».

В мэрии рассказали, что все изменения прошли госэкспертизу и позволили продлить сроки работ по благоустройству первой очереди набережной. Основные из них планируется завершить в ноябре. Стоимость благоустройства также увеличится, но расчет цены преобразований еще ведется, поэтому власти затруднились назвать итоговую цифру. Изначальная цена контракта составляла 762,2 млн руб.

Филиал ПАО «Россети Центр» стал подрядчиком первой очереди набережной в мае 2022 года. В июле того же года мэр Вадим Кстенин призвал завершить «максимальный объем» монолитно-строительных работ до конца 2022-го и оставить на 2023-й только монтаж оборудования, озеленение и установку малых архитектурных форм. В начале августа 2023-го объект проинспектировал губернатор Александр Гусев. Он заявил, что основные работы на первой очереди должны быть завершены ко Дню города, который в этом году отметили 16 сентября.

Согласно порталу госзакупок, 24 августа контракт был изменен в связи с дополнительным соглашением. В него был внесен третий этап, работы по которому должны быть выполнены с 8 сентября по 31 декабря. В конце сентября представители компании «ПГС Проект», занимавшейся проектированием первой очереди, заявили, что благоустройство в целом может быть завершено к концу октября.

В августе началось благоустройство второй очереди Петровской набережной, которым занимается кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». Стоимость работ составляет 1,12 млрд руб. Завершить их планируется к осени 2024 года.

Алина Морозова