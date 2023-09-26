Реконструкцию первой очереди Петровской набережной в Воронеже могут завершить к ноябрю

На конец октября запланировано завершение реконструкции первой очереди Петровской набережной в Воронеже. Об этом сообщила компания «ПГС проект», занимавшаяся проектированием первой очереди за 4,41 млн руб.

Также в Telegram-канале набережной сообщается, что на первой очереди появятся три остановки общественного транспорта. Городская комиссия по культурному наследию утвердила их названия: «Чернавский мост» обустроят у одноименного путепровода, «Причал» — у дома №1а на улице Чернышевского, «Адмиралтейскую площадь» — у одноименной площади. Какие автобусы будут ходить через них, не уточняется.

Ранее компания «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») заявила губернатору Александру Гусеву, что завершит основные работы в рамках первой очереди ко Дню города. Глава региона поручил заключить с подрядчиком дополнительное соглашение, по которому в случае нарушения этого срока штрафы по госконтракту вырастут втрое.

Стоимость первого этапа благоустройства — 762,2 млн руб.

В августе стартовал второй этап реконструкции объекта. Контракт на 1,12 млрд руб. получило кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». В рамках благоустройства будет создано «спортивное ядро»: скейт-парк, памп-трек и многофункциональная зона. Работы должны быть выполнены к осени 2024 года.

Почему эксперты считали, что вторую очередь Петровской набережной будут благоустраивать «Россети» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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