Основные работы в рамках первой очереди благоустройства Петровской набережной в Воронеже могут завершить ко Дню города

Компания «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») может завершить «основные работы» по благоустройству первой очереди Петровской набережной ко Дню города, который отмечается в третью субботу сентября (в этом году праздник выпадет на 16 сентября). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев по итогам выезда на место работ.

Глава региона рассказал, что такой срок работ ему назвал подрядчик. Господин Гусев поручил заключить с компанией дополнительное соглашение, по которому в случае нарушения обозначенного срока штрафы по госконтракту вырастут втрое.

В мэрии Воронежа со ссылкой на представителя подрядной организации сообщили, что в рамках первой очереди на набережной «ведут монолитные работы, асфальтируют беговые дорожки, прокладывают инженерные сети». На участке рядом с Адмиралтейской площадью «идет шлифовка и покраска парапета, монтаж ограждения, установка водоотводных лотков, мощение, асфальтирование ступеней». «Все работы на объекте выполняются поточным методом, что подразумевает непрерывный цикл ведения работ», — добавили в городской администрации.

Стоимость первого этапа благоустройства — 762,2 млн руб. В начале июня мэр Вадим Кстенин сообщал о старте поиска подрядчика для второй очереди благоустройства, объем вложений в которую оценивается уже в 1,1 млрд руб. По словам господина Кстенина, большая часть из этих средств будет выделена из областного бюджета.

В рамках второго этапа планируется организация пешеходной и велоинфраструктуры, строительство скейт-парка и памп-трека (велосипедной трассы с препятствиями), площадки для выгула собак, озеленение. Подготовка к старту благоустройства уже началась, заверили в городской администрации: там не раскрывали название подрядчика и не сообщали, найден ли он.

В мэрии со ссылкой на губернатора также сообщили, что в этом году начнется проектирование инженерных сетей для третьего этапа работ.

«В будущем году мы должны уже приступить к их строительству, чтобы потенциальные инвесторы, которые будут на эту территорию заходить, видели, что мы свои обязательства по устройству инженерных сетей выполняем. Я думаю, это ускорит заполнение третьей очереди»,— сказал господин Гусев.

Алина Морозова

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