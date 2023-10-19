В Екатеринбурге в 2024 году пройдут «Всемирные игры дружбы»

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в Екатеринбурге в 2024 году. Как указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, мероприятия также пройдут в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительству поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований. Оргкомитету необходимо в 2024 году за два месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, связанных с проведением соревнований.

«Количество участников Игр дружбы составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых — 4,6 млрд руб. Мы приглашаем всех на "Игры будущего", они пройдут совсем скоро. Это будет историческое событие, мы вместе делаем историю",— приводит ТАСС слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргомитет по подготовке к Всемирному фестивалю молодежи. Он пройдет на территории «Сириус» (Сочи) с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа состоится с 10 по 17 марта, участники посетят порядка 30 городов РФ, в том числе и Екатеринбург.

Напомним, Евгений Куйвашев предложил в качестве дополнительного источника финансирования для создания спортивных объектов в регионах РФ предоставить возможность направлять часть доходов от акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

Полина Хабарова

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