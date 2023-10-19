Куйвашев предложил часть доходов от акцизов на алкоголь направлять на спорт

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил в качестве дополнительного источника финансирования для создания спортивных объектов в регионах РФ предоставить возможность направлять часть доходов от акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Такое предложение он сделал на заседании совета при президенте Владимире Путине по физкультуре и спорту, посвященному развитию и оснащению спортивной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона, ранее Владимир Путин озвучил инициативу о выделении регионам субсидий на спортивные сооружения за счет отчислений от лотерей.

По данным ДИП, также господин Куйвашев предложил создать в регионе индустриально-спортивный кластер для обеспечения спорта высших достижений высокотехнологичным оборудованием. «У нас — в сердце Урала — есть для этого все составляющие. Налажено производство тренажеров, экипировки, инвентаря и оборудования для зимних и летних видов спорта, активного отдыха»,— отметил Евгений Куйвашев. Подобный кластер он предложил создать и в республике Татарстан.

Кроме того, Евгений Куйвашев попросил Владимира Путина поддержать создание в регионе тренировочных центров для биатлонистов, конькобежцев и велосипедистов. Глава региона отметил, что в Свердловской области созданы современные спортивные объекты. «Реализация нашего предложения по созданию в регионе трех объектов для подготовки сборных команд позволит сформировать на Урале кластер полного цикла»,— добавил господин Куйвашев.

Глава региона отметил, что с 19 по 31 августа в области проходил Международный фестиваль университетского спорта. В нем приняли участие более 3 тыс. спортсменов из 281 вуза 36 стран.

По данным правительства, Евгений Куйвашев возглавляет рабочую группу по импортозамещению в спорте при Госсовете РФ. ХI Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. В дни проведения форума в столице Прикамья пройдет пять крупных спортивных мероприятий, в том числе три международных.

Напомним, в июне после реконструкции открылся легкоатлетический стадион «Калининец». Реконструкцией стадиона с осени 2021 года занималась компания «АстраСтройИнвест». За это время отремонтированы бассейн и спортивные залы, возведены крытая ледовая арена и административно-бытовой комплекс с трибунами на 5 тыс. мест. Общий объем финансирования превысил 2,5 млрд руб., в том числе 2,2 млрд руб. — из областного бюджета.

Полина Хабарова

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