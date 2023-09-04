Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке к Всемирному фестивалю молодежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргомитет по подготовке к Всемирному фестивалю молодежи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным правительства, в него вошел 31 человек. Среди них вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков, а также министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов. «Региональными министерством образования и молодежной политики и департаментом внутренней политики будет оказано организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета»,— сказано в сообщении.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории «Сириус» (Сочи) с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа состоится с 10 по 17 марта, участники посетят порядка 30 городов РФ, в том числе и Екатеринбург. В фестивале примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и других сфер. Участникам станут подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Главным талисманом фестиваля станет Чебурашка. Как поясняют организаторы Всемирного фестиваля, этот литературный и кинематографический герой олицетворяет основные ценности молодежного форума — «дружелюбие и взаимоуважение».

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте