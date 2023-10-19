Путин предложил поставить теннисные столы на каждой лестничной площадке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «по-современному» и «креативно» продвигать разные виды спорта. Он привел статистику Минспорта РФ за 2016–2022 годы, согласно которой прирост занимающихся фигурным катанием в России составляет 350%.

«Ясно, что это традиционно любимый вид спорта в нашей стране, но, кроме всего прочего, они умеют раскручивать себя, красиво показывать, показывать так, что это смотрится»,— сказал глава государства на заседании Совета по физкультуре и спорту (цитата по ТАСС).

Согласно данным Минспорта, прирост занимающихся велоспортом составляет 132%, шахматами — 63%, аэробикой — 60%, художественной гимнастикой — 48%, плаванием — 40%. «А настольный теннис — жалкие 5%, хотя теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на каждой лестничной площадке»,— заявил Владимир Путин.

В целом за последние четыре года число россиян, систематически занимающихся спортом, увеличилось с 40% до 53%. Как заявил Владимир Путин сегодня, 19 октября, на международном форуме «Россия — спортивная держава», в 2024-м необходимо привлечь до 55% граждан, а к 2030 году — 70%. В рамках форума президент по видеосвязи поучаствовал в открытии спортивных объектов в пяти регионах России.