Путин: нужно к 2030 году вовлечь в спорт 70% россиян

Задача российских властей заключается в привлечении 70% граждан в массовый спорт, сообщил президент Владимир Путин. Речь идет о 93 млн человек «всех возрастов и групп по здоровью».

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан»,— сказал господин Путин в Перми на международном форуме «Россия — спортивная держава». Его слова приведены на сайте Кремля.

Президент рассказал, что власти для достижения цели «объединяют возможности просвещения, медицины, культуры» и будут «обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры». Сейчас в России 353 тыс. объектов спорта. По мнению господина Путина этого «недостаточно для такой большой страны». Президент отметил, что спорт является «безусловным государственным приоритетом» и «важнейшей составляющей национальных целей развития».

О проблемах российского спорта на международных площадках — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Леонид Уварчев